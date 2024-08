immobilier



Le numérique au service de l'immobilier

Urban&You® est un outil de simulation en ligne accessible en mode SaaS qui donne accès aux règles d’urbanisme et qui permet de calculer la capacité foncière d’une parcelle. Cette solution logicielle innovante permet de transformer un PLU (plan local d’urbanisme) en surfaces constructibles et maquette 3D.



A partir d’une analyse cartographique et d’un codage des règles d’urbanisme par parcelle, l’algorithme développé permet un calcul automatique et optimal des surfaces constructibles en fonction du type de bâtiment choisi.





Un service dédié à tous les acteurs de l’immobilier



- Les professionnels (promoteurs, agents immobiliers, architectes, bailleurs sociaux…) qui souhaitent, pour une parcelle, connaître les droits à bâtir, évaluer un potentiel foncier, effectuer une étude de faisabilité (étude capacitaire) avant de se décider sur une opportunité d’achat.



- Les collectivités qui souhaitent mesurer l’impact sur les droits à bâtir de changements de règles du PLU, valoriser ainsi leur foncier et faciliter leur passage au PLUi.



- Les particuliers qui souhaitent connaître les règles du PLU et étudier la faisabilité d’une construction sur une parcelle…





Lauréat du grand concours de l’innovation numérique 2017



Soutenue par de nombreux promoteurs immobiliers, architectes et collectivités, Urban&You® a remporté le grand concours de l’innovation numérique 2017 organisé par BPI France.





Rencontrons-nous au salon RENT



Les 11 et 12 Octobre 2017, à la Grande Halle de la Villette

Urban&You - Balcon 6 - Village Start-up