immobilier







Lancement au 2 octobre



Après 25 ans d'activité immobilière sous la bannière du réseau Century 21, performant sur les classements et podium jusqu’à décrocher en 2016 le titre d’agence Centurion, Frédéric Carlhian lancera, le lundi 2 octobre, la marque Argens Immobilier, qui regroupe 16 collaborateurs sur les sites de Fréjus Plage et Port Fréjus.



Un nouveau concept qui permettra d’apporter d’avantages de services au client en termes d’humain et d’outils 2.0, de services de proximité, tout cela pour un accès à l’information facilité en termes de fiabilité et de rapidité.





Créé et pensé par Frédéric Carlhian

Né à Saint-Raphaël, Frédéric Carlhian évolue dans l'immobilier depuis 1992, notamment sous la marque Century 21, et maîtrise l'ensemble des métiers du secteur : transaction, location, gestion, syndic de copropriété.



Conscient de l'évolution actuelle des exigences clients et de l'obligation de s'adapter à l'utilisation de nouveaux outils afin d'être plus réactif, Frédéric Carlhian a décidé de s'affranchir du réseau Century 21, facteur d'inertie quant à la mise à disposition de ces outils auprès des franchisés.





Au plus près des demandes clients



Au contact quotidiennement des clients, il s'est appuyé sur le ressenti de leurs expériences, les difficultés qu’ils rencontrent pour obtenir satisfaction, pour mettre en place des solutions concrètes dans le cadre de la nouvelle enseigne Argens Immobilier.



La plus grande frustration des clients vient du manque d'information quant au suivi du traitement des dossiers en cours : Sont-ils ouvert ou non ? Quels sont l’état d’avancement ? …



Argens Immobilier veut ainsi concentrer son déploiement de façon à offrir une communication plus fluide, de faciliter l'accès au service concerné et de donner plus de visibilité sur les actions entreprises, afin d’être plus transparent et rassurant pour le client.





Les plus d'Argens Immobilier

- Plus de proximité en augmentant l’équipe avec de nouveaux talents

- Mise en place d’outils (Extranet client, services de messagerie internes et externes, applications…) facilitant l’organisation et la communication auprès des clients sur tous les services (transaction, location, syndic de copropriété)

- Des travaux de rénovation dans les agences du front de mer de Fréjus, au 313 boulevard de la Libération et à Port Fréjus, au 26 avenue de Port Fréjus sont entrepris aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur afin d'améliorer l'accueil des clients et d'offrir un confort de travail optimal aux collaborateurs.

- Des vitrines épurées de technologie led et digital pour meilleure diffusion et mise en valeur des biens et des services proposés aux vendeurs, acheteurs, bailleurs, copropriétaires…

- La mise en place d’outils 2.0, incontournables à une époque qui exige toujours plus de fluidité dans l’accès à l'information, tout en maintenant la dimension humaine au centre de sa philosophie.

- Des soirées d’informations sur les dernières règlementations et des conseils apportés auprès des clients, copropriétaires et bailleurs