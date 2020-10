immobilier



Les résultats s’appuient sur une base de 4 millions de bâtiments référencés (immeubles d'habitations, de bureaux, commerces, maisons individuelles, écoles... ). Une recherche, par géolocalisation ou par adresse, permet de savoir si le bâtiment est susceptible de contenir de l’amiante.



Responsable d’environ 2 000 morts par an, l’amiante, pourtant interdit depuis plus de 20 ans, continue de faire des ravages en France avec plus de 2 200 nouveaux cas de cancers déclarés chaque année dont une partie non négligeable liée à des travaux réalisés sans protection par des particuliers ou des professionnels.



C’est pourquoi Géoamiante Public ambitionne de rendre accessible à tous l’information sur le risque amiante dans les bâtiments.

Télécharger gratuitement l’application Géoamiante Public sur Apple Store et Google Play



Une application mobile gratuite sur iOS et Androïd

Géoamiante Public est un outil d’information et de suivi du risque amiante. S’appuyant sur une base de 4 millions de bâtiments référencés (immeubles d'habitation et de bureaux, commerces, maisons individuelles, écoles, etc.), cette nouvelle application gratuite offre une cartographie du risque amiante destinée aux professionnels comme au grand public.

La recherche, par géolocalisation ou par saisie d’adresse, permet de savoir si un bâtiment est susceptible de contenir de l’amiante.



Le repérage amiante avant travaux est obligatoire sur tous les chantiers de rénovation où la présence d'amiante est possible, y compris les plus petits. Cette contrainte, déjà difficile à appliquer sur un chantier classique, se pose avec d'autant plus de force pour les travaux dits "à 1 euro", qui se comptent par centaines de milliers par an. La question du repérage amiante avant travaux sur les petits chantiers de rénovation, où le maître d'ouvrage est un particulier, se pose depuis déjà un certain temps : ces repérages ne seraient pas systématiquement effectués du fait d'un manque de sensibilisation des acteurs. De nombreux intervenants de second œuvre se retrouvent ainsi très probablement exposés à l'amiante sans protection adéquate. Article de Batiactu, le 14/02/2020





Qui sont les oubliés de l’amiante, les exposés potentiels ?



Les travailleurs du bâtiment : actuellement le chef de chantier a pour obligation d’informer ses ouvriers sur la présence d’amiante, cette information peut être négligée. Aujourd’hui n’importe quel intervenant sur un chantier peut librement consulter Géoamiante Public et s’informer sur l’éventuelle présence d’amiante.

(Batiactu - 06/2019 : Cancer de l'amiante : les salariés du BTP de plus en plus touchés).



Les bricoleurs du dimanche : non avertis de la présence de matériaux amiantés, ils peuvent par leur intervention libérer des poussières d'amiante au sein d'un logement (perçage de cloison amiantée, ponçage de dalle contenant de l'amiante…). Ces dangers "domestiques" de l'amiante ont d'ailleurs été reconnus par les pouvoirs publics puisqu’une plaquette a été diffusée par le ministère du Logement (Bricolage dans votre logement Attention à l’amiante).



Les professionnels de l’urgence : devant parfois intervenir sur du destructif, les pompiers sont tout particulièrement concernés lors d'un incendie car sous l'effet de la chaleur, les plaques fibrociments vont éclater et se diviser en milliers de morceaux. Les fibres libérées peuvent être inhalées si des personnes sont trop proches du bâtiment sans aucune protection adaptée.

(France 3 - 02/2020 : Lubrizol : ceux qui ont été exposés à l'amiante sont les pompiers…).



Favoriser la transparence pour une meilleure information des acteurs

Alors que le ministère du Travail, avec l’appui du pôle amiante de la DGT, s’apprête à lancer une campagne de communication (lire Diagactu - 10/2020) pour rappeler aux propriétaires particuliers leurs responsabilités en matière d’évaluation du risque amiante, l’application Géoamiante Public propose d’ores et déjà de connaître ses obligations en fonction de l’année de construction du bâtiment.

Depuis son lancement en version pro, Géoamiante milite (lire Batiactu - 06/2015) pour une évolution législative qui autoriserait une plus grande transparence avec la mise en place d’une base de données qui permettrait aux diagnostiqueurs immobiliers de localiser plus précisément les matériaux contenant de l'amiante, à l’image des outils existants pour les DPE. Mais, pour l’heure, cette information reste inaccessible aux professionnels comme au grand public.



Géoamiante Public, mode d’emploi

L’application est en téléchargement gratuit depuis les stores Apple (iOS) et Google (Androïd). Une fois installée sur son smartphone, 2 options sont possibles :

se géolocaliser afin de savoir si le bâtiment dans lequel vous vous trouvez a été construit avant l'interdiction de l'amiante en France,

saisir manuellement l’adresse d’un bâtiment afin de vérifier sa situation relative au risque amiante.

En fonction de son année de construction, l’application vous indiquera si le bâtiment est concerné ou non par le risque amiante et vous permettra de prendre contact gratuitement avec un diagnostiqueur disposant d’une certification amiante avec mention afin d’être conseillé dans les démarches à suivre.

Enfin, si le bâtiment n’est pas référencé, chaque utilisateur peut alimenter la base en mentionnant, s’il la connaît, la date de délivrance du permis de construire initial et ainsi contribuer à l’amélioration de l’information.

Infographie disponible dans l’espace presse

Dossier de presse : www.geoamiante.fr/presse





