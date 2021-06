immobilier





Plateforme d'annonces immobilières du monde rural

Ma-propriété.fr est une véritable place de marché des biens immobiliers ruraux de tous types. L'objectif est de couvrir la diversité des propriétés agricoles. Et de répondre à une demande sociétale : accompagner et faciliter le renouvellement des générations en zone rurale.



La plateforme regroupe 7 domaines distincts :

l’agricole

le viticole

l’équestre

le forestier

le foncier

le touristique

le prestige

Plus de 400 annonces ont été déposées depuis le lancement du site.





Un objectif : faciliter le renouvellement des générations dans le milieu rural

Il existe déjà des sites spécialisés "rural" : mais ceux-ci ne couvrent généralement qu'un seul secteur (agricole ou forestier, par exemple). De plus, ils répondent mal aux attentes des vendeurs et des acquéreurs face à un enjeu majeur des campagnes : le renouvellement des générations.



Ma-propriete.fr vise à offrir une vision globale des opportunités immobilières du monde rural :

pour les particuliers en quête d'une nouvelle vie professionnelle

pour les professionnels en leur proposant un large spectre d'opportunités immobilières qualifiées



Plus de 400 annonces de particuliers et de professionnels

Le site connaît déjà un succès significatif. Avec plus de 400 annonces déposées par des particuliers et des professionnels en quelques jours.





Présentation de ma-propriete.fr pour les professionnels



Faciliter l'expérience utilisateur

Ma-propriete.fr dispose de fonctionnalités nouvelles pour répondre au mieux aux attentes des internautes :

géolocalisation des annonces

création d’alertes

sous-catégories par production ou type de propriété

moteur de recherche adapté à chaque domaine

Le site a été conçu pour répondre au mieux aux attentes des vendeurs et des acquéreurs. Il propose une simplicité d’utilisation, un design clair et épuré.





Présentation de ma-propriete.fr pour les particuliers



Interopérabilité avec les logiciels de gestion des agences immobilières

Afin de simplifier le travail des agences immobilières, ma-propriete.fr propose également une passerelle de diffusion automatique des annonces pour tous les logiciels d'agences immobilières.

A l’occasion du lancement du portail en avril, la diffusion des annonces sera totalement gratuite pendant 4 mois.

A propos de ma-propriete.fr :

Après 15 ans consacrés à la gestion et au développement d’une agence immobilière spécialisée en transactions agricoles et viticoles, Bernard CHARLOTIN lance ma-propriete.fr. Ce site est un portail web d’annonces immobilières rurales, dont le lancement vient d'être réalisé courant mai 2021. Il est composé de 1 site principal www.ma-propriete.fr et de 7 sous-domaines pour chaque catégorie rurale du portail immobilier (www.ma-propriete-agricole.fr, www.ma-propriete-viticole.fr, www.ma-propriete-equestre.fr, ...)

SAS au capital social de 159 000 €, RCS Lorient 884 939 257