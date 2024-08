immobilier







Une offre unique



Sur 9000 m2 de terrain et 4000 m2 de bâtiment, l’extension permettra à l’Espace Entreprise de compter sur la zone de Garosud : 70 locaux d’activités (de 50 à 400m2), 95 bureaux équipés et espaces de co-working (de 8 à 100m2), 7 salles de réunions, un restaurant, une salle de sport et un service de garderie. Cette offre unique confèrera à l’Espace Entreprise la qualification du "plus grand Centre d’Affaires de la région Occitanie".



"L’Espace Entreprise Garosud offre des locaux et bureaux pour répondre aux besoins des nouvelles et petites entreprises", Nicolas Dulion, créateur de l'Espace Entreprise.





Un lieu dynamique



Tout d’abord Montpellier, élue 1ère ville pour l’environnement des entreprises (classement ECER-Banque), elle favorise le développement des TPE et des PME. La zone dynamique de Garosud quant à elle, située entre Z.A.C et bordure de l’autoroute A9, offre aux entreprises qui s’y installent une très bonne visibilité.





A propos de l'Espace Entreprise



C’est en 2008 que Nicolas Dulion implante le premier site au Millénaire, puis en 2015 à Garosud. C’est suite à une étude approfondie de la demande, des locaux complets et plus de 500 entreprises déjà domiciliées, que le projet d’extension voit le jour. Les services des deux sites sont complémentaires et permettent de créer un véritable lieu de vie et d’instaurer un esprit de communauté.





Plus d'informations : www.centres.pro