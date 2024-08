internet



Evaluer les professionnels, tous secteurs d'activités confondus



Plateforme d'échange d'expériences consommateurs comme il en existe notamment dans les domaines de la restauration, de l'hôtellerie ou de l'hébergement, Buuyers a pour vocation d'étendre le principe à l'ensemble des professionnels, quel que soit le secteur d'activité.



Le but, donner à chacun la possibilité d'évaluer non plus seulement un produit mais également un professionnel prestataire de service, du plombier à l'architecte, en passant par l'agent immobilier, le coiffeur ou le comptable.





Une totale liberté de commentaire



Autre nouveauté, Buuyers est totalement gratuit et donc entièrement indépendant vis à vis des professionnels référencés. Par conséquent, le site opère en toute transparence, et ne procède à aucune modération sur les avis déposés.



Le contenu du site Buuyers.com est sous licence CC-BY-SA (Créative Commons) comme l’est Wikipédia. L'internaute peut ainsi copier, reproduire, distribuer et communiquer l’information mise à sa disposition.



Cliquez pour agrandir







Une communauté d'utilisateurs en autogestion



Pour éviter l'usage détourné ou malveillant de sa plateforme, Buuyers développe un mode de gestion des contributions reposant sur un système d'auto régulation appliqué à la communauté des ses utilisateurs. Chaque contributeur est ainsi noté au mérite, en fonction de son ancienneté et de la pertinence des commentaires déjà publiés. Par ailleurs, chaque avis déposé peut faire l'objet d'une notation de la part des autres membres de la communauté Buuyers.





Un baromètre de la réputation des professionnels



Au delà de l'information consommateur, Buuyers constitue, en raison de son indépendance et sa liberté d'utilisation, un véritable baromètre pour les professionnels souhaitant évaluer leur réputation et ajuster leur stratégie de management de leur notoriété.



Buuyers offre par ailleurs à l'entreprise la possibilité de centraliser l'opinion de ses clients et d'afficher une véritable transparence en matière de relation client.







Plus d'informations : www.buuyers.com

Espace presse : https://www.buuyers.com/press