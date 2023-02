internet

Les résultats de l'étude peuvent être trouvés sur le blog de pCloud

Publication material here

Baar, Suisse - pCloud, l'un des principaux fournisseurs de services de stockage en ligne et de partage de fichiers, a annoncé aujourd'hui les résultats de son étude sur la cybersécurité. L'étude, qui a interrogé 15 000 personnes dans le monde entier, a révélé que l'ère de l'information et de la technologie a entraîné une prise de conscience croissante de la sécurité en ligne.

Alors que les violations de données et les nouvelles technologiques continuent de faire les gros titres, les gens sont de plus en plus informés de l'importance de la cybersécurité et des mesures qu'ils peuvent prendre pour prévenir le vol d'identité et les violations de données. Les résultats de l'étude montrent que les gens sont plus conscients que jamais des risques associés à l'activité en ligne et de l'importance de prendre des mesures pour protéger leurs informations personnelles.

"Dans l'ère numérique actuelle, la cybersécurité est plus importante que jamais et les résultats de notre étude montrent que les gens sont plus conscients de la nécessité de la sécurité en ligne et prennent des mesures pour se protéger", a déclaré Tunio Zafer, CEO de pCloud. "Chez pCloud, nous nous engageons à fournir à nos utilisateurs les outils et les ressources dont ils ont besoin pour rester en sécurité en ligne, notamment pCloud Encryption pour un stockage chiffré de bout en bout, pCloud Rewind pour restaurer les données à un moment passé, pCloud Transfer pour le partage sécurisé de fichiers et pCloud Pass, notre dernier lancement - un gestionnaire de mots de passe hautement sécurisé."

A propos de pCloud

pCloud, fondé en 2013 et basé en Suisse, compte plus de 18 millions d'utilisateurs dans le monde. La société est considérée comme une alternative solide aux géants du stockage en ligne tels que Google Drive, OneDrive et Dropbox, en raison de son engagement en faveur de la confidentialité et de la sécurité numériques. pCloud respecte le RGPD et les lois suisses sur la protection des données, possède des certifications pour les Systèmes de management de la qualité (ISO 9001:2015) ainsi que pour les Systèmes de management de la sécurité de l'information (ISO 27001:2013), dispose de serveurs situés dans l'Union européenne et aux États-Unis, et a été le premier acteur européen du cloud à proposer un stockage à vie.

"Chez pCloud, nous pensons que la confidentialité et la sécurité ne peuvent pas être négligées", a déclaré Zafer. "C'est pourquoi nous sommes fiers d'être un choix de confiance pour des millions de personnes dans le monde."

Les résultats de l'étude peuvent être trouvés sur le blog de pCloud .

Pour plus d'informations à propos de pCloud : pCloud.com