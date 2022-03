internet



Le Brexit permet aux français de monter sur la plus haute marche du podium d’achats en ligne :

1er pays de l’UE : la France avec 81,7 milliards d’euros

2ème pays de l’UE : l’Allemagne avec 73 milliards d’euros

puis l’Espagne, les Pays Bas et l’Italie complètent le podium.



Les grandes tendances du e-commerce français :

Le bouche à oreille 1er canal d’informations avant achat en ligne (jusqu’en 2020 il s’agissait du vendeur en magasin, aujourd’hui en 4ème position).

42% des français déclarent avoir déjà utilisé une application d’information et d’évaluation du type Yuka ou Clear Fashion.

TOP 5 des sites e-commerce préférés des français :

Amazon Cdiscount Veepee (anciennement Vente Privée) Auchan Fnac

Méthodologie



L’étude, réalisée par l’agence marketing Sud Digital, a été basée sur différentes statistiques e-commerce 2021 établies par la FEVAD, JP Morgan et Statista, entre autres. Tout le détail, incluant de nombreuses données intéressantes, se trouve dans l’infographie ecommerce complète qui révèle les principales caractéristiques du e-commerce en France.



Le secteur du e-commerce est en plein boom depuis plus de 15 ans et cela ne fait que s’accélérer. En effet, la pandémie a bien évidemment dopé les achats en ligne et nourrit ce mode de consommation déjà bien implanté en France. De ce fait, et après le Brexit, les français sont désormais les plus grands acheteurs en ligne de l’Union Européenne avec un marché de 81,7 milliards d’euros, devant l’Allemagne, 73 milliards d’euros, puis l’Espagne, les Pays Bas et l’Italie qui complètent le podium.





Le bouche à oreille surpasse le vendeur en magasin comme canal d’informations avant achat



Alors que jusqu’en 2020, le vendeur en magasin demeurait le canal d’informations le plus prisé des français, depuis l’an dernier le bouche à oreille l’a détrôné et l’a fait tomber à la 4ème place du classement. Les français souhaitent, aujourd’hui encore plus qu’hier, de la réassurance concernant leurs achats et priorisent les conseils de l’entourage, les avis clients et se renseignent de plus en plus par eux-mêmes.



42% déclarent avoir déjà utilisé une application indépendante d’information et d’évaluation produits du type Yuka ou Clear Fashion. Un acheteur averti en vaut donc deux puisque cette tendance à s’informer sur les sites avant achats est loin de freiner l’engouement français pour le commerce en ligne.



Le colosse Amazon bénéficie de cette vague d’achats en ligne en raflant de loin la première place du top 5 des sites de commerce préférés des français. Il devance 4 entreprises franco françaises sur le podium : Cdiscount, Veepee (anciennement Vente Privée), Auchan et Fnac.





Entrer sur le marché français en ligne

En France, les acheteurs en ligne représentent quasiment 67% de la population et ont augmenté d’1,1 million par rapport à 2020. C’est dire l’audience dont peuvent bénéficier les entreprises qui souhaitent se développer sur le marché en ligne français.



Entrer sur le marché français reste abordable car c’est un pays très dynamique qui valorise et aide l’entreprenariat. En effet, près de 850 000 entreprises se sont créées en 2020 et la French Tech, fédération des startups françaises, soutient cette dynamique et favorise les échanges et la visibilité de ses membres.



50 % des acheteurs arrivent sur une boutique e-commerce après une recherche en ligne, c'est pourquoi, les nouveaux pure players doivent peaufiner leur stratégie de marketing digital pour se faire une place au soleil.

À propos de Sud Digital



Sud Digital est une agence internationale de marketing digital et SEO basée à Barcelone travaillant principalement pour la France et l'Europe du Sud (Espagne, Italie et Portugal). Notre approche personnalisée et notre expertise reconnue en netlinking nous permettent de collaborer avec des entreprises européennes de premier plan dans des domaines variés tels que le e-commerce, les services ou encore le B2B.