Incarnant la continuité de la vie et le temps qui passe, l’arbre est un symbole fort que Dans Nos Cœurs, acteur émergeant du secteur funéraire, a choisi de mettre en avant pour permettre aux familles endeuillées de rendre un hommage durable et personnalisé à leurs proches. Evoluant au gré des saisons, l’arbre prolonge le souvenir du défunt bien au-delà de la période de deuil, permettant de se recueillir de génération en génération.



Depuis le confinement, pas moins de 5 000 arbres ont déjà été plantés, en partenariat avec les ONG Envol Vert et Cœur de Forêt, contribuant ainsi à lutter contre la déforestation.





Une dizaine d'essences d'arbre pour un hommage personnalisé



Le site dansnoscœurs.fr propose une dizaine d’essences d'arbres, portant chacune un message différent. Le cèdre est ainsi le symbole de la sérenité, le prunier représente la lumière tandis que le cerisier symbolise la pureté. Le chêne, lui, est connu pour incarner la sagesse et l’on prête à l’ishpingo des vertus de guérisseur.



En fonction de la personnalité du défunt, la famille ou les proches peuvent choisir l’espèce qui symbolise le mieux l’empreinte laissée par la personne disparue. Une fois la commande passée, ils reçoivent un certificat comportant, entre autre, le nom du défunt et le lieu de plantation. Une carte postale numérique est envoyée deux fois dans l’année, afin de présenter l’état d’avancée du projet de plantation.





Une empreinte durable et un geste pour la planète



Au-delà de l’hommage symbolique, planter un arbre est aussi un acte engagé pour l’environnement. Dans Nos Cœurs travaille en collaboration avec des ONG qui agissent pour la reforestation aussi bien en Amérique latine qu’en Afrique ou à Madagascar, mais aussi en France.



L’évolution des pratiques funéraires accélérée par le confinement



Proposant depuis plus de dix ans de nombreux services de partage de la mémoire, c’est pendant le confinement que l’équipe de Dans Nos Cœurs a eu l’idée de planter des "arbres Hommage". "De nombreuses cérémonies ont été annulées et les familles n’ont pu se recueillir comme elles le souhaitaient. Nous avons été très sollicités pour trouver de nouvelles manières de rendre hommage, à distance et sur le long terme", explique Anne-Sophie Tricart, directrice de Dans Nos Cœurs. "L’arbre nous a paru être un symbole magnifique pour répondre à ces demandes. Planter un arbre est aussi l’occasion d’accomplir un geste utile, porteur de sens durant la période de deuil."



A propos de Dans Nos Cœurs



Avec 5 millions de visites par mois et 250 000 messages de soutien partagés chaque année, dansnoscœurs.fr est le partenaire incontournable sur toutes les questions liées au deuil. Créé en 2010 à l’initiative de groupes de presses, dansnoscœurs.fr est à la fois un site d’information obsèques, de partage de la mémoire et de services funéraires. Recherche d’un avis de décès, livraison de fleurs, espace souvenir et arbre Hommage… : le site facilite l’entraide entre proches endeuillés et aide à préserver la mémoire des êtres chers, sans contrainte de distance et de temps.





En chiffres :



- 24 millions d'utilisateurs / an

- 350 000 espaces souvenirs créés / an

- 600 000 souvenirs partagés par les proches / an



www.dansnoscoeurs.fr