Avec plus de 400 aménagements à son actif, Infiniflore fait figure de précurseur dans le domaine de la sépulture décorative. Dès 2014, Franck Serra, son fondateur, est l’un des premiers à s’être lancé dans la création de tombe jardin. Aujourd’hui, il intervient dans toute la France, et même en Belgique, proposant une large sélection de tombes végétalisées combinant son approche artistique et l’accompagnement des familles.





Des sépultures 100% personnalisables



A l’approche de la Toussaint, Infiniflore innove de nouveau en créant un simulateur en ligne, permettant aux familles de tester les différentes options et de visualiser l’aménagement complet de la sépulture. Loin de remplacer la relation humaine, le simulateur facilite les discussions avec les professionnels d’Infiniflore. "Pour les proches endeuillés, il n’est pas évident de faire son choix parmi les matériaux ou les végétaux proposés. Grâce au simulateur, ils pourront se rendre compte du rendu final tout de suite, tout en bénéficiant de l’accompagnement d’un spécialiste . Celui-ci les conseille en fonction de critères esthétiques, mais aussi des contraintes du climat et de l’environnement qui accueillera la sépulture.", explique Franck Serra.



Un catalogue offrant un large choix d’ambiances et de matériaux



Lancées fin octobre sur le nouveau site internet d’Infiniflore, les sépultures 100% personnalisables viennent compléter une gamme de douze modèles d’aménagements "standards".



"Inspiration Japon", "Harmonie méditerranéenne", "Déclinaisons rocheuses" ou "Tendance décalée" sont quelques exemples des thèmes proposés. Les végétaux sont toujours associés aux éléments minéraux (graviers décoratifs, briques concassées, ardoises…), dont ils réhaussent la beauté et la simplicité. Du métal et du bois, spécialement traités, peuvent également encadrer la sépulture.





Des sépultures durables et simples d’entretien



Dans un esprit de développement durable et responsable, la transformation du métal est effectué dans les ateliers d’Infiniflore, en Dordogne, et les pierres viennent des carrières de la région. Les végétaux (vivaces, plantes grasses, pins nains…) sont spécialement sélectionnés pour leur résistance et leur faible pouvoir de pousse. Requérant très peu d’entretien, les sépultures paysagères Infiniflore demeurent ainsi élégantes durant de longues années.