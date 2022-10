internet

Offrir aux petites structures les moyens d'optimiser facilement leur réputation numérique

Sachant que 97% des consommateurs consultent Google pour trouver un commerce de proximité (source Hubspot) et que les moteurs de recherche mettent automatiquement en avant les commentaires publiés sur les plateformes d'avis clients, maîtriser sa e-réputation est un enjeu stratégique qui s'impose naturellement à l'ensemble des professionnels en contact avec le public, qu'ils soient commerçants, artisans ou indépendants.



Pour autant, les solutions existantes nécessitent souvent soit une solide maîtrise des outils techniques, soit un budget important, soit un fort investissement en temps, et sont donc peu adaptées au contraintes et aux moyens des petites structures.



Partant de ce constat, l'ambition d'HappyAvis était de mettre à disposition des commerçants et indépendants un dispositif clé en main, souple, économe et simple d'utilisation.





"Vos clients sont vos meilleurs ambassadeurs, mettez-les à contribution !"



L'idée, permettre aux professionnels de mobiliser leur clientèle au service de leur réputation numérique. Pour cela, la plateforme propose un outil unique facile à mettre en place : un kit complet et personnalisé à l'identité de l'établissement grâce auquel leurs clients pourront publier rapidement un avis sur leur fiche Google.



Le consommateur peut ainsi, via le QR code à scanner, poster en quelques secondes un avis en ligne et attribuer une bonne note à l'établissement.





Tarif et condition d'utilisation



Toujours dans un souci de simplification pour offrir le maximum de souplesse à ses utilisateurs, HappyAvis propose un forfait à tarif unique pour l'acquisition de son kit comprenant :

- 1 présentoir de comptoir format A5 présentant un QR code à usage illimité.

- 6 fichiers PDF avec QR Code pour imprimer ses propres supports : stickers, vitrophanies, cartes…

Fonctionnant sans abonnement, le QR code est acquis définitivement, sans limite d’utilisation, pour un tarif de 49 € HT.



Lancé au premier semestre 2022 HappyAvis équipe déjà plus de 300 points de ventes avec son kit QR code.





Carluks agence automobile

Mézières-sur-Seine

"Les avis en ligne influent à la fois sur le classement des commerçants dans la recherche Google et sur la décision d'achat de 75% des clients (source IFOP). Il est donc important de proposer aux points de vente des outils simples et économiques pour générer davantage d'avis clients."

Sébastien Olier - Co-fondateur de HappyAvis

"Pour nous les avis clients sont le nerf de la guerre. Nous sommes une jeune structure et il est primordial d'apparaître sous les meilleurs auspices sur Google."

Micael Maigrot - Directeur Carluks

"Sur nos différentes boutiques, le QR code nous permet de solliciter facilement nos clients au quotidien et d'obtenir de vrais avis. Cela nous permet de montrer la qualité de nos prestations et nous différencie de la concurrence."

Antoine Boucher - Gérant Alaska pressing

Plus d'informations : https://happyavis.com