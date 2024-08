internet

Créée par Guillaume Renault, un Français résidant en Espagne, la Help Freely Foundation a pu collecter, en l'espace de seulement 18 mois, un total de plus de 120 000 euros garantissant ainsi aux associations à but non lucratif un nouveau flux de fonds.



La Helpfreely App™ a obtenu une évaluation de 5 étoiles avec plus de 250 critiques positives. Les utilisateurs récompensent ainsi les résultats bénéfiques de cette technologie qui permet à chacun de pouvoir soutenir les causes de son choix, sans le moindre coût additionnel. Actuellement ce sont plus de 5000 boutiques solidaires qui participent au projet (Booking, Ebay, Priceminister, La Redoute, Groupon ou Zooplus...). Ainsi, ce sont les enseignes qui reversent une partie de leurs bénéfices au profit des causes solidaires choisies par leurs propres clients.



Cette communauté solidaire créée fin 2015 réunit à ce jour plus de 28 000 utilisateurs répartis sur l'ensemble de la planète.



Tous les internautes peuvent s’enregistrer gratuitement sur www.helpfreely.org, installer la Helpfreely App™ et commencer à collecter des fonds grâce à leurs achats en ligne, afin de convertir un acte quotidien en une action positive ayant un réel impact sur la société.





Plus d'informations : www.helpfreely.org