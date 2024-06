internet

Heustach, une vitrine en ligne pour les commerçants locaux



Heustach est une plateforme en ligne dédiée à la vente à emporter, offrant aux commerçants, producteurs et restaurateurs une vitrine pour proposer leurs produits et plats. Les clients peuvent passer leurs commandes, les payer en ligne ou en caisse, puis les récupérer directement chez les commerçants.





Un service solidaire et accessible à tous



Imaginée pendant les confinements de 2020, Heustach vise à retisser les liens entre les commerçants et leurs clients, contribuant à soutenir les petits artisans face aux géants du commerce. Les associations peuvent également utiliser Heustach pour des ventes événementielles.





Simplicité et ergonomie pour tous les utilisateurs



Les commerçants peuvent facilement intégrer leurs informations, horaires et produits sur la plateforme. Les clients bénéficient d’un gain de temps et de la simplicité du service, quelques clics leur suffisent pour passer commande et récupérer leurs achats.





Un service sans abonnement ni engagement



Heustach propose un modèle tarifaire flexible : gratuit si la commande est payée en caisse, et seulement 0,25 € HT si la commande est payée en ligne. Aucun coût pour les commerçants sans commande, et les premiers utilisateurs bénéficient du tarif préférentiel à vie.





Antoine, l’initiateur de Heustach



Heustach a été créé par la société Piggums, présidée par Virginie Jordan et dirigée par Antoine Mentré. Antoine est aussi le créateur d’Osteo2ls, une plateforme de gestion de cabinet pour les ostéopathes, qui compte environ 1 200 utilisateurs et a généré un chiffre d'affaires de 75 000€ l'année dernière.



Plus d'informations : https://heustach.fr