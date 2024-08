internet





Des valeurs universelles

Qu'est-ce qui nous inspire ? Qu'est-ce qui rend une personne ou une organisation inspirante ? C'est sa capacité à faire résonner chez l'autre des valeurs universelles, comme la liberté, le dépassement de soi, l'intégrité, la confiance, la transmission ou l'universalisme,... En mettant en pratique ses valeurs, chacun a la capacité d'être inspirant, de devenir un mentor.

Partant de ce constat, Jean-Charles della Faille a décidé de créer BulbMe. Pour que chacun puisse inspirer et être inspiré chaque jour. Cet ex-publicitaire belge, qui aide aujourd’hui les entreprises à devenir plus inspirantes, a élaboré cette plateforme avec Emmanuel Gervy, consultant IT. Ils ont été rejoints par Clara Martins, actuelle Group Managing Director d’une marque de mode équestre, pour le développement stratégique et la levée de fonds.





Créer un mouvement d'inspiration planétaire



BulbMe est une plateforme dédiée au partage de contenus inspirants et à la transmission d'expériences. Elle repose sur des valeurs universelles et ambitionne de créer un mouvement d'inspiration planétaire.

Lancée en version alpha en Belgique en septembre afin de tester, valider et affiner son concept, la plateforme vise à présent à s’étendre aux pays francophones avant de s’ouvrir aux pays anglo-saxons puis au reste du monde.





Plus nous serons nombreux à partager ce qui nous inspire, plus nous serons nombreux à être inspirés. Car ce qui nous inspire a des chances d'en inspirer d'autres.





Plus d'informations : www.bulbme.com