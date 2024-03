internet





Trouver l'expert répondant à un besoin spécifique d'entreprise, pour une demie-heure en visio-conférence



CallForAdvice.io permet aux utilisateurs de trouver facilement l'expert répondant à leurs besoins spécifiques grâce à une interface utilisateur intuitive.

Une communauté d'experts

Exemple:

Pour des conseils en stratégie d'entreprise, finance, droit, RH, ... dans tous secteurs :

Industrie

Production

Commerce

Toursime

Télécoms et Internet

Recherche et développement

Finance et assurance



Pour les DAF, Dir. Co., Dir. Com., Dir. Mark., DRH, DSI, etc



Callforadvice apporte une réponse rapide aux managers de l'entreprise confrontés à une problématique qu' ils maitrisent mal.



Fonctionnement

1 - Sélectionnez le meilleur expert pour votre projet

Découvrez des experts spécialisés dans leur secteur d'activité.

Choisissez le profil le plus adapté à votre projet.



2 - Planifiez un appel en fonction de vos disponibilités

Sélectionnez une heure qui convient à la fois à vous et à l'emploi du temps de votre expert



3 - Participez à une Visio 1:1 avec votre expert

Rejoignez l'appel vidéo individuel, posez des questions et obtenez des conseils d'experts

: « Notre mission est de démocratiser l'accès au conseil de haute qualité. Nous sommes convaincus que tout le monde mérite d'avoir accès aux meilleurs experts, peu importe où ils se trouvent dans le monde. » déclare le fondateur de CallForAdvice.io, Franck Marcq.

Tarif



A partir de 70 €

5 premières minutes gratuites.

Contact Presse



Franck Marcq

hello@callforadvice.io

Tél. 0554542466

www.callforadvice.io