Kaba ? En dialecte mina, une langue locale présente au Bénin, c’est un terme qui signifie "rapide". Un clin d’œil à la communauté béninoise en France, au sein de laquelle a émergé l’idée de la plateforme collaborative Kabapost.



"Nous passions tous beaucoup de temps à chercher une personne de confiance à qui confier quelques effets pour la famille restée au Bénin", se souvient Richard Hassika, l’un des cofondateurs du site. Quelques réflexions et investissements plus tard, Kabapost était née.





Entre 6 et 10 euros par kilo



Depuis son lancement officiel en février dernier, tout voyageur, quel que soit son moyen de transport (avion, train, voiture, etc.), peut proposer des "kilos" à un autre "kabanaute" intéressé par sa destination, à raison d’un prix fixé librement entre 6 et 10 euros par kilo. Après transport, le colis sera remis au destinataire spécifié, à qui l’expéditeur aura fourni un code permettant de générer le paiement. Au Bénin et en Côte d’Ivoire, des points relais (trois et quatre, respectivement) sont en outre déjà opérationnels, facilitant ainsi la réception des colis.





Liste de produits prohibés

L’ensemble du processus a été pensé pour offrir le maximum de sécurité. Une liste de produits prohibés (stupéfiants, armes, animaux, etc.) a bien sûr été établie et les "kabanautes" s’engagent à vérifier ensemble le contenu de chaque colis, avant et après le transport. Enfin, il est également recommandé à chaque "kabanaute" de vérifier que le numéro de pièce d’identité de son interlocuteur correspond bien à celui qui a été préalablement enregistré lors de l’inscription sur le site.





Partenariat avec la Maif

Afin de couvrir des pertes éventuelles, un partenariat a en outre été signé avec la Maif. Il permet aujourd’hui d’assurer le contenu des colis jusqu’à un montant de 2 000 euros. Esprit collaboratif oblige, les "kabanautes" sont enfin invités à laisser leurs impressions à la fin de chaque transaction, contribuant ainsi à renforcer la fiabilité du service.