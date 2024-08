internet

Mai 2017 : Le site web www.marche.fr a été surpris de constater que le candidat Emmanuel Macron avait adopté depuis quelques mois pour son nouveau site un nom de domaine extrêmement proche de celui de marche.fr.



Le site marche.fr a donc saisi l’Afnic et la CNIL pour connaître leur analyse car marche.fr est un nom connu et perd des visiteurs en provenance des moteurs de recherche de type Google.



Le site www.marche.fr est un des acteurs principaux en France des petites annonces en ligne totalement gratuites et couvre l’ensemble du territoire français avec des millions d’annonces.



Le candidat Emmanuel Macron a bénéficié de la popularité du site marche.fr pour attirer à lui des visiteurs sur le web.



Le site www.marche.fr s’interroge sur les raisons pour lesquelles le candidat Macron a choisi pour extension à son nom de domaine ".fr" au lieu de choisir ".net", ".org", ".com" ou ".info", ce qui aurait évité toute ambiguïté.