- Le manque d’espace de visibilité des prestataires d’événements spécialisés afro (traiteurs, coiffeuses, décoratrices, DJ, photographes, maquilleuses…)



- Le besoin récurrent en prestataires événementiels spécialisés afro



- La forte croissance du marché du mariage en Europe et particulièrement en France1



Pour autant, malgré l'importance des personnes d'origines africaines dans la population française, aucun géant du secteur des mariages en ligne n’a encore su proposer une offre adaptée à cette cible.



1. Source : cabinet XERFI : Le marché du Mariage en France en 2015 : www.xerfi.com/etudes/3DIS52.pdf



Comment ça marche ?



Les prestataires qui veulent proposer leurs services ou produits, doivent se connecter à la plateforme www.mariageafro.fr pour s’inscrire et créer un compte professionnel à partir duquel ils exposeront leurs services.



Une fois connecté à la plateforme le client, futur marié, ou simple utilisateur, doit s’inscrire pour avoir accès à tous les services proposés par les prestataires. Certains services proposés par Mariage Afro (E-books des meilleurs parc & jardins pour photos mariage, cagnotte, jeu concours...etc) sont accessibles par les clients ou les prestataires sans nécessité de s’inscrire au préalable.





Tarifs



L’inscription sur www.mariageafro.fr est gratuite pour l'ensemble des utilisateurs. Pour les prestataires, Mariage Afro propose un pack Freemium qui comporte un service gratuit offrant des options basiques. Un Pack premium payant offrant plus d'options (50€ TTC pour 3 mois, 100€ TTC pour 6 mois, 180€ TTC pour 1 an) et enfin un pack Promo dont le prix est négocié avec les commerciaux et qui est dédié aux opérations de promotions (mises en avant, spéciale promotion sur des périodes…etc).





Plus d'informations : www.mariageafro.fr