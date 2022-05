internet







Une plateforme pour garder tous les dessins des enfants

Le site “mesdessins.com” permet aux parents de conserver et de partager les créations de leurs enfants, de façon simple et rapide.



Les parents sont submergés par les œuvres de leur progéniture

Les personnes ayant des enfants ont tous la même problématique : ils se retrouvent noyés sous leurs dessins. Au fil du temps, il devient vite compliqué de tous les exposer ou de tout simplement les garder.





Les dessins finissent souvent à la poubelle

Dessiner est un élément important dans le développement d’un enfant. Pour lui, si c’est d’abord un jeu, cela devient peu à peu l’expression d’un besoin de créer et de partager. Il va vouloir afficher ses dessins, les conserver, ou les donner en cadeau.S’impose alors le tri, crève-cœur pour les parents et décevant pour les enfants. Pour éviter cela, un père de famille a mis au point une plateforme spécialement dédiée à leurs créations.





Créer gratuitement un fil de dessins pour chaque enfant et le partager à toute la famille

Intuitif et épuré, le site “mesdessins.com” ne nécessite que l’usage d’un smartphone et d’une adresse e-mail. L’utilisateur se connecte, prend en photo la dernière création de son enfant et la publie sur son espace personnel. Il bénéficie d’un espace de stockage gratuit et illimité : libre à lui ensuite de garder ou non la version matérielle du dessin.





Partage simple sur les réseaux sociaux

Grâce à un lien personnalisé, les parents peuvent partager la galerie de leur enfant sur les réseaux sociaux ou directement aux personnes qui en font la demande.

A propos de mesdessins.com

"Mes jumeaux me ramènent des dessins tous les jours de l'école ou de la garderie, je ne savais plus quoi en faire !"

Face à ce dilemne que rencontrent tous les parents, François Petit décide en mars 2022 de créer un outil pour pouvoir les conserver et les rendre accessibles en un clic.



www.mesdessins.com

Contact Presse



Fanny Gérard

Mail : fanny.gerard@1984.agency

Tél : 0615864982