Pour étudiants et aux jeunes diplômés



Composé de 20 questions (5 minutes), le Test d’orientation s’adresse en premier lieu aux étudiants et aux jeunes diplômés pour les aider à choisir un cheminement de carrière. Il permet aussi aux demandeurs d’emploi et aux personnes déjà en poste d’explorer de nouvelles voies professionnelles et d’élargir leurs compétences.



Activer les résultats complets avec le code promo “VOCATION”

Pour accéder aux questionnaires, les internautes peuvent s’inscrire depuis la plateforme Test&Go. Il leur suffit par la suite d’utiliser le code VOCATION (valable avant le 15/10/2020) pour activer les résultats complets qui intègrent des graphes et des commentaires personnalisés. L’internaute accède par la suite à un outil de matching, la Talent Box qui lui offre une adéquation avec les métiers et les compétences correspondant à son profil. Il peut s’il le souhaite partager ses résultats à ses amis et/ou aux recruteurs pour gagner en visibilité.

A propos de Test&Go

Test&Go est une plateforme innovante destinée à 100% à l’auto-évaluation, à travers des tests psychométriques conçus et développés par les psychologues de Central Test.

www.test-and-go.com