Le salon

Le salon DIVINISENS a pour objectif premier de présenter des professionnels sérieux dont l'activité séduira les visiteurs tant par leurs compétences, leurs talents, leurs professionnalisme et leur originalité. Au travers de conférences et démonstrations publiques, les visteurs pourrons, au cours de ce long week-end, s'informer, tester et échanger autour de disciplines trop souvent méconnues, voire décriées.



Le salon sera également l'occasion de découvrir de véritables artistes créatifs et inspirés, ainsi que des artisans aux techniques ancestrales.





Le lieu



DIVINISENS, salon du Corps, de L’Esprit et du sixième Sens a choisi de prendre ses marques dans le Poitou, cette région aux multiples légendes et créatures fantastiques, où la fée Mélusine, le dragon Grand’Goule, les Galipotes et Garaches et bien d’autres, entretiennent une atmosphère de mystère.



Le Château de la Mothe en Poitou avec ses 300 m2 de salles en enfilade, ses pièces à l’étage, sa chapelle et ses espaces extérieurs, permettra d'acceuillr le public dans des conditions optimales de confort et de sécurité.

• Horaires : Samedi : 10h à 21h & Dimanche : 10h à 18h

• Lieu : Château de la Mothe en Poitou 83240 Ligugé (Poitiers Sud)

• Prix d’entrée : 4€ - Tarifs réduits 2€ & nombreuses entrées gratuites offertes

Le Salon est organisé autour de 8 Thèmes



1. Perceptions extrasensorielles et sixième sens : Arts Divinatoires - Dialogues avec les Défunts - Réincarnation - Phénomènes Paranormaux - Esotérisme et Traditions



2. Les Energies et le Corps : Thérapies énergétiques et corporelles - Thérapies et approches naturelles - Développement Personnel - Le Toucher - La beauté et l’esthétique énergétique



3. Les Energies et les lieux et habitat



4. Les Capacités de L’Esprit : Mentalisme - Hypnose - Thérapeutiques Psychologiques et Verbales - Thérapies Energétiques et Quantiques



5. Les Artistes et Artisans du Monde : Peinture intuitive - Créativité bijoux et Objets Esotériques - Energétiques -