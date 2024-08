loisirs

Citröen 2 CV ou MG TD des années 50, Cadillac des années 60…



Grâce à la nouvelle plateforme collaborative GoDude.fr, se mettre en relation avec le propriétaire d’une de ces voitures de légende est désormais un jeu d’enfant.



"Les progrès technologiques et l'économie collaborative ont permis de rendre accessibles des produits et services qui ne l’étaient pas autrefois", explique Elom Essan, le fondateur du site, "GoDude poursuit la même ambition : permettre au plus grand nombre de louer en toute simplicité des voitures anciennes et de collection au plus près de chez eux et partager ainsi des moments inoubliables en famille ou entre amis."





Sélecteur de marques



Après avoir sélectionné un véhicule au moyen d’un moteur de recherche et d’un sélecteur de marques, l’internaute envoie une demande de location au propriétaire qui dispose de 48 heures pour confirmer la réservation et pré-autorise sur son compte bancaire le montant de la location. Le jour de la remise des clefs, un contrat de location ainsi qu’un état des lieux est établi.



L’ensemble des véhicules réservés et payés sur Godude bénéficient d'une assurance tous risques Allianz ainsi que d'une assistance routière 24/7.



Conditions de location



Du côté des propriétaires, le processus est tout aussi simple : il leur suffit d’indiquer le modèle, les conditions de location ainsi que les disponibilités. Les prix sont fixés librement par chacun. "Les voitures anciennes font partie de notre patrimoine et doivent à ce titre être préservées", souligne Elom Essan, "Pour autant, entretenir une voiture ancienne a un certain coût. Inscrire son véhicule sur GoDude est un bon moyen d’y contribuer."





A propos de GoDude



Start-up lancée en 2016, par Elom Essan, Godude s’est donné pour mission de faire vivre l’histoire de l’automobile en fédérant une communuauté d’amateurs via la location de voitures anciennes entre particuliers, en considérant que les voitures de collection font partie de notre patrimoine et doivent à ce titre être préservées et partagées.



Le principe de la plateforme repose sur un échange "gagnant / gagnant" : les propriétaires autofinancent leurs véhicules grâce au prix payé par les locataires, tandis que ces derniers ont l'occasion de passer des moments inoubliables dans des véhicules d’exception pour concrétiser un rêve ou revivre des souvenirs d’enfance.





Plus d'informations : www.godude.fr