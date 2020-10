loisirs

Le haut de gamme à la française

Le vélo Reine Bike est un vélo à assistance électrique haut de gamme par sa conception, son équipement, ses performances et sa connectivité.

Coté design, il propose un style vintage doté d’un look néo-rétro assumé renvoyant une forte personnalité autour de 3 coloris tendances (Blanc crème, Kaki, Doré). Disponible dès son lancement en cadre haut ou cadre bas, le prix est de 3490€. Une version non connectée est également disponible.





La connectivité au service de la sécurité et de l’interaction

Un système électronique et une application mobile développée en partenariat avec la start-up nantaise Velco, spécialiste des solutions connectées pour la mobilité urbaine, permet de gérer 5 fonctions à distance pour plus de sécurité :



- Géolocalisation : Localisation du vélo sur une carte

- Détecteur de mouvement : Notification d’alerte en cas de mouvement

- Alarme : Déclenchement de l’alarme sonore de 102db

- Blocage de l'assistance : Blocage de l’assistance électrique du moteur

- Fiche identité : En cas de vol, une fiche complète du vélo avec son positionnement peut être transmise aux forces de l’ordre

Par ailleurs, pour une expérience utilsateur (faute à corriger) optimale, l’application mobile propose également d'échanger et de renseigner le cycliste sur les données disponibles sur son vélo et sur ses déplacements :

- Autonomie : % charge batterie, autonomie en kms ...

- Parcours : Dernier trajet en kms et durée d’utilisation…

- Santé : Calories dépensées …

- Empreinte environnementale : Bilan carbone C02

- Maintenance : Prochaines échéances d’entretien

- Prévention : Contrôle Batterie, pneumatiques, freins…

Reine Bike accompagnera ses clients dans l’utilisation au quotidien de son vélo et partagera des statistiques avec sa communauté pour améliorer les connaissances et l’expérience utilisateur.





Un mode de distribution omnicanale

En complément de la vente par internet, Reine est la première marque française de vélo à créer un réseau de vente de vélo électrique à domicile. Reine recrute et forme des conseillers Reine Expert pour 2021 qui auront pour objectif de réaliser une démonstration à domicile et d’accompagner l’acheteur tout au long de la durée d’utilisation du Reine Bike.

Informations techniques :

Autonomie de 100 km pour une recharge en 2h30.

Vitesse avec assistance autorisée jusqu'à 25 Km/h





Prix et versions disponibles au lancement

Reine Bike Connecté : 3490€

Disponible en cadre haut et cadre bas

3 coloris : Blanc crème | Kaki | Doré

Réservation dès le 15 octobre

À partir d'un acompte de 349€.

Livraison à partir de Mars 2021



A propos de Reine

Lancé en 2019 par Stéphane Grégoire, associé à François Lucas (PDG de Arcade Cycles), le projet Reine vise à proposer une nouvelle approche du vélo à assistance électrique.

Un VAE multi-talents, innovant et communiquant. Il est conçu pour une utilisation quotidienne, associant le style, le confort, la sécurité, la maniabilité et le côté pratique.

La marque souhaite partager avec ses clients en direct les informations indispensables pour la sécurité et pour enrichir l’expérience clients afin de favoriser la pratique.

Conçu, développé et assemblé en région Pays de la Loire, ce projet régional a aussi des ambitions à l’international, la jeune marque compte participer au rayonnement du savoir faire Français dans le domaine du cycle nouvelle génération et porter des valeurs autour de la santé, la transition énergétique et écologique, la mobilité.

Pour en savoir plus : https://reine-bike.co