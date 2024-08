loisirs







Autonomie de 15 minutes

Créé par une équipe de passionnés de la mer et du monde sous la mer, Seagow est le système le plus simple et le moins cher du marché pour respirer sous l’eau jusqu’à 15 minutes. Une bouteille de plongée miniaturisée portée au niveau du torse et tenue au corps avec un sytème de scratch très simple, un 3ème poumon en quelques sortes.





Rechargeable par compresseur

L'utilisateur peut recharger lui même la bouteille en air comprimé avec le compresseur électrique également fourni par Seagow . En seulement trois minutes la bouteille est pleine et il ne reste plus qu’à retourner à l’eau.





Développer une pratique loisir grand publique de la plongée sous marine



L’innovation Seagow s’adresse principalement aux pratiquants de sports en plein air qui sont adeptes du masque et du tuba, mais il existe également de nombreuses autres applications comme le sauvetage en mer, le nautisme (entretien des bateaux sous l’eau), gonflage de structures gonflables, etc…





Tarifs et distribution



En pleine phase de lancement, l a Start Up Seagow vient d'ouvrir les pré-ventes à l’international. Passé cette période de lancement, Seagow sera distribuée dans des magasins de sport grand public en Europe, Amérique du Nord et Australie.



Le prix d’une mini bouteille Seagow s’établit à 149 €, le pack comprenant le compresseur Seagow en plus est à 459 €.