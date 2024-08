loisirs



En réponse à l'éternelle question "que faire ce soir ?" Kevin Caliati et Florent Deraco lancent, le site web et l’application mobile compatible IOS et Android, www.cometomyspot.com.





Le concept :

- Rencontrer des personnes et partager avec elles des passions communes

- Gagner de l’argent en créant des events à domicile

- S'amuser à petit prix en participant seul ou entre amis à des events inédits proches de chez soi



Come to my Spot propose ainsi aux utilisateurs d'organiser des événements chez eux contre une rémunération, ou de se déplacer chez d’autres particuliers pour se retrouver ensemble autour d'activités telles que :

- des soirées sport devant des matchs de football, rugby, basket,... avec des supporters de la même équipe

- des soirées TV devant the Voice, Koh Lanta, Top Chef ... avec des adeptes de l’émission

- des blind tests ou des parties de time’s up en équipes

- des dîners "presque parfait" entre gourmets

- des parties amicales de poker entre amateurs

- des tournois de jeux vidéos

- des marathons cinéma / séries US

- des soirées festives

- des dégustations de vins décomplexées

- des book clubs

- des cours de salsa, de yoga, de fitness, de musique

... L’imagination et la créativité des utilisateurs sont les seules limites.



Pour leur faciliter la tâche, Come to my Spot a toutefois déjà recensé les principaux événements sportifs diffusés à la TV comme les matchs de football, de rugby, de basket, de tennis, etc...













Une source de rémunération



Faire de son "spot" un revenu régulier. Avec Come to my Spot, plus besoin de réserver un endroit pour organiser la soirée de ses envies. La salle c'est le domicile de l'organisateur, qui fixe lui-même le prix d'entrée et les différentes options (boissons, nourriture, bonus,...).