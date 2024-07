loisirs

Wave Island: 150 000 visiteurs chaque été



Situé à quelques mètres du Parc Spirou, Wave Island attire en moyenne 150 000 visiteurs chaque été (ouvert de juin à septembre).





Wave Island



Wave Island propose la plus large gamme d’attractions aquatiques adaptées à tous les âges sur plus de 5 hectares d’aventures et de glisse dont des toboggans uniques au Monde. C’est un des plus grands et des plus récents parmi les parcs aquatiques familiaux leaders en France.



Wave Island c’est aussi: 2 Vagues artificielles de surf, bodyboard et flowboard dès 7 ans, des services et des solutions d’hébergement, le Wave village…



site: www.waveisland.fr/





Doubler sa fréquentation pour accueillir près de 600 000 visiteurs par an



En intégrant Wave Island, le Parc Spirou a pour ambition de diversifier son offre. Les visiteurs pourront désormais vivre une expérience unique, avec un parcours varié, du parc à thème au parc aquatique, et en retrouvant tous les personnages de la bande dessinée qui font le succès du Parc Spirou.





Offres d’hébergements thématisés et immersifs.



L’objectif est, à moyen terme, de développer également une proposition de séjour en famille avec des offres d’hébergements thématisés et immersifs.



Wave Island va ainsi évoluer sensiblement dans les années à venir, afin d’intégrer l’offre du Parc Spirou. Cette transformation se fera dans le respect des valeurs et le savoir-faire du Parc Spirou qui sont des engagements forts auprès des visiteurs : qualité de l’accueil, engagement environnemental, sécurité, accès à la culture et aventure en famille dans l’univers de la bande dessinée.



L’opération d’acquisition a été réalisée grâce à la collaboration des banques partenaires, des actionnaires, Média Participations,les Editions Dupuis, LPS, Wikipark, la communauté des communes des Sorgues du Comtat, les Mairies de Monteux, Alérion, et Ollyns.



"Cette acquisition est un moment important pour les deux parcs : à thème et aquatique qui en s’unissant vont créer à terme une véritable destination de loisirs dans le sud de la France" déclare Hervé Lux Directeur général de Spirou Provence.



À propos du Parc Spirou Provence (groupe Média-Participations)



Le Parc Spirou Provence est un parc à thème familial situé dans le Sud de la France, à Monteux dans le Vaucluse qui accueille 320 000 visiteurs par an. Le parc Spirou est consacré aux personnages nés dans le journal du même nom. On y retrouve les célèbres héros tels que Spirou, les Marsupilamis, les Schtroumpfs, Lucky Luke, Boule & Bill et Kid Paddle.



Depuis son ouverture, en 2018, le Parc Spirou Provence est devenu une destination de divertissement significative dans la région et a déjà accueilli plus d'un million de visiteurs.



Parc Spirou Provence est une filiale du groupe Média-Participations, leader européen de la création de contenus.



Site web : www.parc-spirou.com