Un programme d'initiation à la nature pour les enfants



La start-up française ‘Natural Explorers’ propose un programme en ligne d’initiation à la nature et au bushcraft* (bushcraft* connaissances et compétences pour vivre dans la nature) pour les enfants de 5 à 14 ans et leur famille. L’idée est de passer plus de temps dehors et explorer autour de chez soi tout en apprenant des savoir-faire concrets et ludiques sur le monde naturel.







Comment ça marche ?

Un principe innovant où l’abonné reçoit sur son espace membre en ligne les contenus du programme qu’il peut également télécharger au fur-et-à-mesure :

Une nouvelle micro-aventure par semaine , c’est un guide didactique prêt-à-l’emploi pour une à deux heures d’aventure en extérieur avec son enfant. Au programme, des activités manuelles, pédagogiques et créatives pour développer des compétences pratiques : navigation à la boussole, observer et répertorier les habitats, la faune et la flore, construire un abri, expérimenter, créer, jouer, et se salir les mains… toujours en se sensibilisant à la préservation de la biodiversité.



Un magazine trimestriel en ligne pour suivre les actualités sur le monde des explorateurs modernes ou découvrir des initiatives citoyennes de protection de l'environnement. Pour le plaisir de tous, les sujets abordés sont variés, allant des ressources naturelles à la géographie, de la communication animale à des idées de road trips en famille, ou encore de la cuisine sauvage aux retours d'expériences des membres de Natural Explorers.



Des podcasts et vidéos originaux : tutos yoga dans la nature, vidéos thématiques sur la biodiversité, contage d'histoire, chants traditionnels indigènes…







Plusieurs formules d’abonnements, flexibilité, et d’autres idées à explorer



Après avoir visité l’é-choppe ou parcouru le journal des explorateurs, il restera donc à choisir entre l’abonnement annuel, le mensuel sans engagement, à partir de 14 euros/mois. Il existe aussi un choix de cartes cadeaux 3, 6 ou 12 mois pour faire des surprises … hors des sentiers battus.



Pour sortir de sa zone de confort, Natural Explorers c’est également du conseil personnalisé sur demande pour planifier les itinéraires et la logistique d’expéditions en famille, en solo ou entre amis.





Informations pratiques



Prix : abonnement mensuel : 16,50€ / mois





À propos de Natural Explorers



Natural Explorers est une start-up française. Elle souhaite transmettre aux enfants l’amour de la nature et cultiver leur goût inné de l’exploration en vivant chaque semaine des micro-aventures proche de chez eux. La mission de Natural Explorers : proposer un programme en ligne d’initiation à la nature pour parents et enfants de 5 à 14 ans.



Plus d'informations sur : www.naturalexplorers.fr