Jacques Villeret aurait adoré notre puzzle : 48.000 pièces, champion du monde. Et de conception française en plus. Largement de quoi se faire inviter à dîner mercredi prochain !





Le puzzle Français retrouve des couleurs



Après des années de disette, le puzzle Français retrouve des couleurs, avec Grafika Puzzle, concepteur du plus grand puzzle jamais produit à ce jour.

Créée fin 2014, Grafika Puzzle propose désormais :

- Le plus grand choix de puzzles, avec plus de 4.000 références

- Le plus grand puzzle du monde avec 48.000 pièces





Un voyage autour du monde en 48 000 pièces

La thématique du puzzle est le voyage autour du monde avec la présentation de 30 pays et lieux remarquables de la planète. Il est également livré avec une valise invitant les acheteurs à partir à la découverte de l'ensemble des destinations présentées.