Première présentation mondiale du Cassio de Voltaero, avion de transport régional hybride.

A n’en pas douter la vedette du salon sera le Cassio de la société française Voltaero qui présentera en avant-première mondiale un avion de transport régional hybride.





VoltAero a choisi le salon France Air Expo pour présenter, pour la première fois au public, son avion hybride-électrique le Cassio.



Thème 2021: l’aviation verte, l’aviation du futur et ses nouvelles initiatives dédiées à une aviation plus propre

Depuis près de deux ans, plusieurs sociétés françaises travaillent sur des solutions électriques, hybrides et hydrogènes dédiées, dans un premier temps, aux aéro-clubs et à la formation des pilotes et très vite aux transports publics.



Seul salon d’aviation de l’année en France pour l’année 2021.

A noter la présence importante de nouveaux venus dans le secteur de l’aviation d’entreprises françaises avec notamment la FFA, Fédération Française Aéronautique, qui présente son VELIS Electro pour la première fois au grand public.

"La transition énergétique est un challenge pour notre aviation. C’est même une question de pérennité de notre activité. Aussi, la FFA a fermement engagé une action en investissant dans une flotte d’avions électriques pour donner l’impulsion, relayée par des partenaires comme France Air Expo mais aussi Green Aerolease. L’électrique c’est dans l’air et …à Lyon Bron du 17 au 19 juin 2021. Et bien d’autres innovations dans le domaine de la propulsion thermique." Jean-Luc Charron, Président de la Fédération Française Aéronautique.





60 aéronefs exposés

C’est le rendez-vous incontournable de l’aviation générale en Europe et un grand rendez-vous d’affaires pour les passionnés, pilotes, propriétaires d’appareils, aéro-clubs et professionnels du secteur. Près de 60 aéronefs exposés sur le salon.

Quelques exemples de sociétés innovantes présentes cette année :

AEROSPACE VALLEY : Aerospace Valley présente MAELE (Mobilité Aérienne Légère et Environnementalement responsable), une initiative rassemblant une communauté d’acteurs régionaux innovants dans le domaine de la mobilité aérienne légère et décarbonée.

AVIATHOR : La startup grenobloise Aviathor ambitionne de proposer le retrofit des avions légers de tourisme à moteur thermique vers une solution électrique. Le prototype embarquant le moteur électrique et le système de batteries, un MCR 4S, devrait voler à l'été 2021.

SMARTFLYER : Développé par la société éponyme, le Smartflyer est un avion quadriplace à motorisation hybride, développé avec un moteur électrique Siemens perché en sommet de dérive. Un générateur (moteur thermique… Rotax 914 et générateur Yasa) augmente l’autonomie de l’appareil en rechargeant les batteries durant la croisière pour atteindre une distance franchissable de 400 nautiques (750 km). Le premier vol est programmé pour la fin 2021.

GREEN AEROLEASE : La société a pour ambition d’accélérer la transition écologique de l’aviation légère en France et en Europe en proposant une offre de location totalement inédite dans le secteur de l’aérien électrique. Tout juste fondée, la jeune société Green Aerolease signe un partenariat exclusif avec Pipistrel Aircraft. Il porte sur la commande de 50 avions biplaces Velis Electro destinés à la formation des pilotes.

Une édition placée donc sous le signe de l’aviation éco-responsable

Avec la multiplication des projets pour une aviation plus verte, le salon aura un espace dédié à la propulsion électrique et hybride. Ainsi qu’à toutes les améliorations technologiques qui favoriseront la transition éco-responsable du secteur de l’aviation générale.

Depuis toujours l’aviation générale est, à l’instar de la formule 1 dans le domaine de l’automobile, le laboratoire de la création et des avancées technologiques qui se retrouveront par la suite dans l’aviation civile. C’est pour ces raisons qu’un grand nombre de constructeurs multiplient les projets dans le secteur. Ils seront présents sur le salon en du 17 au 19 juin 2021, avec de prometteuses innovations.



ULM / AVIONS / HELICOPTÈRES / FORMATIONS / AERO / AVIONIQUE / ÉQUIPEMENTS / FINANCEMENTS





Présentation du Salon de l'aéronautique 2019



L’édition 2021 de France Air Expo est également une édition «hybride» : salon online

En plus de la version « en présentiel » sur l’aéroport de Lyon-Bron les 17, 18 et 19 juin, l’événement sera en ligne sur une plateforme digitale accessible depuis le site officiel du salon www.franceairexpo.com. Cette version virtuelle proposera des retransmissions complémentaires des rendez-vous d’affaires, de l’espace d’exposition, des conférences et, permettra de connecter plus de 40,000 personnes « online ».

L’édition « virtuelle » de France Air Expo 2021 restera ouverte jusqu’au 30 juin proposant ainsi à un plus grand nombre de personnes de (re)découvrir les dernières nouveautés de l’aviation générale.

Rendez-vous donc à Lyon-Bron les 17, 18 et 19 juin prochain ou online jusqu’à la fin du mois de juin de n’importe quel point de la planète : www.franceairexpo.com/VISITER/

A propos de France Air Expo 2021

