loisirs



Étudiant en management international à Montpellier, Oleg Bobrovnikov a découvert les Escape Rooms dans son pays natal, la Russie. "C’est au Japon que ce jeu immersif et technologique est né", explique-t-il, "aujourd’hui, son succès est fulgurant : en quelques années à peine, plus de dix millions de personnes à travers le monde ont tenté de s’échapper d’une Escape Room." S’échapper d’une Escape Room ? C’est-à-dire relever des défis et résoudre des énigmes à l’aide d’indices, de mécanismes cachés et d’astuces technologiques, afin de pouvoir sortir de la pièce, le tout en moins d’une heure.





Le Moyen Âge en toile de fond



L e jeune Russe a donc inauguré, en plein centre-ville de Montpellier, Skryptic Escape Game, une double Escape Room, mise sur pied avec son associé, Loïc Gouriten . Ouvert au public depuis novembre 2016, Skryptic Escape Game propose deux univers : "Le mystérieux Vladimir, agent du KGB", un scénario qui a pour cadre la Guerre froide, et "Le Pourfendeur du dragon", avec cette fois le Moyen Âge en toile de fond. Deux ambiances pour un même objectif : rassembler l’ingéniosité de toute une équipe pour venir à bout des défis proposés.







Team building



Car, entrer dans une Escape Room, c’est avant tout vivre une aventure collective : à partir de deux et jusqu’à cinq personnes. "Les groupes d’amis qui souhaitent partager un moment convivial sont notre premier public, mais nous avons aussi des demandes d’entreprises, dans une visée de team building", souligne Oleg Bobrovnikov.



Compris entre 18 et 32 euros en fonction de la période (heures creuses ou heures pleines) mais également du nombre de participants, le prix d’une heure de jeu tient compte de cette donnée : s’échapper d’une Escape Room est avant tout une expérience d’équipe qui associe l’immersion du jeu vidéo à la convivialité d’un jeu de société.