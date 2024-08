Sur des lacs de faibles dimensions



Le produit est très intéressant pour créer ou compléter une base de loisirs nautique souhaitant développer une activité de surf au sein même des agglomérations et sur des lacs de faibles dimensions, tel qu’un étang ou une carrière qui peut alors se transformer en surfpark. L’ACTIVAGUE n’a pas besoin d’infrastructure lourde pour être installé sur un lac et comprend seulement deux pylônes implantés sur les berges.

Simple à installer et à exploiter Le système est simple à installer et à exploiter, la coque effectuant des allers-retours de manière complètement automatisée.

L’ACTIVAGUE permet la pratique du bodyboard, du Stand Up Paddle, du surf et même du kayak ou de la pirogue.

Ce générateur de vagues et très sécurisé étant donné la vitesse réduite, proche de 15km/h et séduira les amateurs de glisse, du débutant au plus expérimenté.









Le plus écologique du marché.



La consommation horaire reste très faible et proche de 10kW par heure ce qui positionne ce générateur de vagues dynamiques comme le plus écologique du marché. Il n’entraîne aucune pollution dans l’eau et la création de vagues réduit tout risque d’eau stagnante et apporte une meilleure oxygénation dans l’eau du lac.