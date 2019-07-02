loisirs

35 à 50 km par jour sans prise de courant



Selon les études, la distance moyenne parcourue à vélo électrique varient énormément et se situe entre 22,5 et 150 km par semaine. Le chargeur solaire CycloSun Surface produit suffisamment d'énergie sans prise de courant pour parcourir 35 à 50 km par jour, soit un minimum de 250 km par semaine pendant l'été.





Aussi bien à l’arrêt qu’en roulant



Le chargeur solaire CycloSun Surface fonctionne aussi bien à l’arrêt qu’en roulant, la batterie est toujours chargée avant chaque utilisation et se décharge moins vite en roulant. Avec CycloSun Surface, plus besoin de transporter le chargeur de batterie, de trouver une prise secteur disponible ou d’attendre des heures pour recharger la batterie d’un vélo électrique.





Zéro maintenance



Les principaux points faibles des batteries concernent leur autonomie réduite due à des mauvaises habitudes de charge/décharge comme par exemple : laisser la batterie complètement déchargée pendant une longue période, des recharges partielles répétées ou une inutilisation prolongée du vélo pendant l'hiver. Le chargeur solaire CysloSun Surface maintient une charge optimale et contribue à prolonger la durée de vie de la batterie tout au long de l’année.





Deux versions: le Surface Daily et le Surface Sport



Le Surface Daily destiné aux vélos équipés d’un porte-bagages sur la roue arrière. Le Surface Daily ne pèse que 3,2 kg. Cette version permet d’accrocher des sacs ou des sacoches à l’abri sous le panneau solaire (jusqu’à 20kg).

Le Surface Sport se fixe directement sur le tube de selle. La version Sport, avec son porte-bagages pour tube de selle inclus, pèse 3,9 kg.







Installation en 5 minutes



Leur installation prend environ 5 minutes et ne nécessite aucune modification du vélo, ni aucune connaissance technique.

Avec leurs coins arrondis, les chargeurs Surface sont beaucoup plus étroits (45 cm) que le guidon.



Les bandes latérales et arrière réfléchissantes sont un élément de sécurité supplémentaire et permettent au cycliste d’être plus visible sur la route, surtout en conduite de nuit.



Les chargeurs solaires CycloSun Surface sont compatibles avec des centaines de vélos électriques de toute génération.





Disponibilité et prix



Les chargeurs solaires CycloSun Surface Daily et Surface Sport sont tous les deux vendus au prix public de 595 EUR TTC avec une garantie de 5 ans.



Ces deux modèles seront disponibles à la vente à partir du 12 janvier 2026 sur le site de CycloSun : www.cyclosun.com.

A propos de CycloSun



CycloSun est une entreprise franco-tchèque basée en Bohême du Sud, fondée par un passionné et professionnel de l'énergie solaire avec plus de 20 ans d'expérience. Le développement du chargeur solaire a débuté en 2015, et dès le premier prototype, le chargeur secteur du vélo électrique s’est avéré inutile pour charger la batterie. Le concept a ensuite été testé, optimisé et perfectionné sur une période de 10 ans afin d’accumuler beaucoup d’expériences pour commercialiser une solution pratique, durable et polyvalente. Les chargeurs solaires CycloSun sont conçus pour rouler l’esprit tranquille et profiter d’un vélo électrique en toute liberté et autonomie.



Site web

https://www.cyclosun.com/fr/

https://www.cyclosun.com/fr/3-chargeur-solaire-pour-velo-electrique

Kit presse

https://drive.google.com/drive/folders/19ficlDfVSdYsr15F_wRMlMfY8MOZcpqw?usp=sharing

Vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=Rkg9I7X2RjA

Réseaux sociaux

https://www.facebook.com/people/CycloSun/61583508942086/

https://x.com/CycloSunCZ

https://www.youtube.com/@cyclosun6859