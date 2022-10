mode-beaute





Bleu Cobalt



Adoptant une approche intrépide qui va du bloc de couleur aux tons plus calmes, la palette de Salt-Water Sandals s’étoffe de trois nouvelles nuances qui feront fureur dans les mois à venir. La luminosité du modèle bleu cobalt célèbre une certaine liberté retrouvée. Cette teinte bleu vif en vogue sur les podiums depuis un certain temps maintenant, a fait son bout de chemin. Considéré comme la couleur de la saison en 2021 par plusieurs maisons de créateurs (chez Stella McCartney ou Courrèges, ou en petite touche chez Mugler), le bleu vif est devenu un accessoire mode en lui-même au sein de nos garde-robes. Ce coloris n’a toutefois pas fini de surprendre. Il est vrai que les contrastes décalés sont d’autant plus dans l’air du temps, qu’ils boostent notre sophistication. Le bleu cobalt reste donc un atout incontournable pour nous vêtir, à la fois audacieux, élégant et intense.





Disponible dans les styles suivants à partir de mars 2023 sur www.salt-watersandals.com : Surfer (enfant et jeune), Shark (enfant), Original (enfant, jeune et adulte), Shark Original (adulte), Boardwalk (adulte) et Classic Slide (adulte).



Bleu Pâle



Le bleu pâle définit par Pantone comme « pure et aquatique » ne sera pas en reste. Souvent associée aux jours d’été bien ensoleillés, cette couleur nous rafraichit et nous rassérène conjointement. La collection Salt-Water Sandals souhaitait donc créer un modèle emblématique ; pour celles à la recherche d’un look plus romantique, sans trop d’intensité. Cette ambiance chromatique plus douce a déjà orné « les silhouettes seconde peau, résolument fluides et innocentes, chez Prada ou encore Burberry » dans leurs récentes collections.







Disponible dans les styles suivants à partir de mars 2023 sur www.salt-watersandals.com : Seawee (pour les tout-petits), Sweetheart (enfant et jeune), Surfer (enfant et jeune), Swimmer (enfant et jeune), Original (jeune et adulte)

et Classique Slide (adulte).



Latte



Les ensembles neutres conviennent le mieux à ceux qui préfèrent éviter les couleurs vives décrites précédemment. Bottega Veneta, Dior et Max Mara ont déjà jeté leur dévolu sur cette couleur classique et intemporelle. Cette nuance de beige, s’ajoutant aux 16 autres coloris de la marque, nous permet d’adopter un style minimaliste et tendance très simplement. Le naturel du cuir ne fera que rehausser la qualité de la chaussure au final.









Disponible dans les styles suivants à partir de mars 2023 sur www.salt-watersandals.com : Original (enfant, jeune et adulte), Classic (adulte), Shark Original (adulte), Classic Slide (adulte) et Swimmer (adulte).



Leur dernier ajustement dans la collection est enfin le lancement du modèle Sweetheart dans une nouvelle couleur, Tan, pour enfants et jeunes. Le modèle Swimmer Adult et le modèle Boardwalk Adult seront également disponibles en Vert Olive en prévision des étés indiens à venir





L’intemporalité de Salt-Water Sandals

Ces paires de sandales restent encore aujourd’hui actuelles, puisqu’elles répondent à un véritable besoin, associant confort, intemporalité, et éco-responsabilité tout en s’adaptant aux aléas des nouveaux styles dérivant des défilés. Les nouvelles teintes offertes par Salt-Water Sandals dénotent les efforts de la marque, cherchant à offrir ses plus belles créations à une clientèle en vogue.



Retrouvez l’ensemble des images pour la nouvelle saison SS23 ici

A propos de SALT-WATER SANDALS UK & EU & SEA



Salt-Water Sandals UK & EU & SEA est le distributeur de Salt-Water Sandals, une marque historique américaine créée en 1944 sous la direction de Rachael Lainé, PDG.



Plus d'information : www.salt-watersandals.com