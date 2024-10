environnement



Face au constat d'une vulnérabilité généralisée de nos territoires, en proie au manque d'eau, aux inondations, et autres aléas climatiques, la question n'est plus de savoir s'il faut agir, mais de trouver des solutions. A titre d’illustration, le débit moyen des principaux cours d’eau du Sud-Ouest pourrait baisser de -20 à -40%. Alors où, comment et quelles priorités se donner pour investir. Près de 500 acteurs de l'eau sont attendus lors de ce colloque national, organisé par les agences de l’eau et leurs comités de bassin afin d'accompagner les élus et les décideurs dans leurs réflexions et actes d’aménagement face au changement climatique.



Les agences de l’eau et leurs comités de bassin proposent, via leur plan d’adaptation au changement climatique, des mesures concrètes pour rendre les territoires résilients. Les solutions sont nombreuses : restaurer les zones humides, décloisonner les rivières, diversifier les approvisionnements en eau, désimperméabiliser les sols, réutiliser les eaux usées traitées, réparer les fuites et mieux partager l’eau.



Cet événement sera l'occasion d'échanger autour des bonnes pratiques, partager les solutions d’adaptation, débattre des stratégies à mettre en place, aux côtés d’élus, d’experts, de scientifiques. Tables rondes, conférences, ateliers thématiques animeront la journée.



Jean-Louis Etienne, explorateur et défenseur de la planète, sera le grand témoin des conséquences du changement climatique sur les régions polaires et les océans.





INFORMATIONS PRATIQUES

Jeudi 15 novembre 2018 de 9h30 à 17h

Centre de Congrès – 50 quai Charles de Gaulle

69006 LYON

Inscriptions et programme complet sur www.sauvonsleau.fr/colloqueEauChangementClimatique