environnement



Lancement de la campagne #lapireexcuse



Conférence de presse le 16 mars, 10h30 au cinéma le Lincoln

14 rue Lincoln, 75008 Paris



Scientifiques, artistes, chefs d'entreprises, activistes, politiques, journalistes, sportifs, avocats, youtubeurs…

plus de 70 personnalités alertent sur l’urgence environnementale et lancent un appel à agir.





J’peux pas, j’ai piscine



En voilà une excuse !

J’ai piscine parce que la mer est devenue une poubelle.

J’ai piscine parce que dans l’océan je peux attraper des staphylocoques dorés et des troubles ORL.

J’ai piscine parce qu’il fait désormais tellement chaud en février que j’ai besoin de me rafraîchir.

J’ai piscine parce que j’ai besoin de me défouler tant l’inaction des pouvoirs publics me frustre.

En voilà des excuses !





Face à l’urgence absolue : une campagne décalée et radicale



Le collectif Sorry Children s’allie au street artist Josef Hélie et investit l’espace public avec #lapireexcuse. Un projet dont l’ambition est d’alerter et d’inciter à l’action environnementale et sociétale.



Comment ? Par une prise de parole artistique et testimoniale. Des personnalités emblématiques du monde de la culture et des arts, de la politique, de l’entreprise et des médias et des influenceurs sont photographiées avec une pancarte sur laquelle figure la pire excuse qu’ils pourraient donner à leurs enfants face aux bouleversements qui s’annoncent.



Chaque photo, collée in situ selon le regard de Josef Helie sera également relayée sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram) accompagnée de #lameilleureaction correspondante, c’est-à-dire l’action prioritaire pour ne pas avoir à utiliser cette excuse.





Nous n’attendrons pas le printemps



Dès le 12 mars, les premiers participants et personnalités rendent public leur engagement sur Facebook, Instagram et Twitter et appellent tout un chacun à participer à la campagne sur sorrychildren.com/lapireexcuse.



Les internautes peuvent dès lors partager sur le site Sorry Children et les réseaux sociaux quelles sont pour eux #lapireexcuse et #lameilleureaction. La rue colporte la rumeur à Bordeaux, Paris, où les collages de Josef Helie prennent place, prennent vie entre les 11 et 16 mars.



Enfin, rendez-vous est donné à tous à l’occasion de la Marche pour le Climat le samedi 16 mars. Les “marcheurs” se préparent à brandir des panneaux #lapireexcuse partout en France et dans 7 autres pays, notamment pendant le Frozen (3 minutes d’arrêt partout en France).





Journalistes, nous vous donnons RDV le 16 mars à 10h30 au cinéma Le Lincoln (14 rue Lincoln, 75008 Paris) pour une conférence de presse avec les participants à la campagne : Abd Al Malik, Ingrid Levavasseur, Valérie Masson Delmotte, Brigitte Gothière de L214, Benjamin Carboni de Clean Walker et beaucoup d’autres dont les fondateurs du projet #lapireexcuse.





Pour accéder au communiqué de press au format pdf avec la liste complète des participants, cliquez ici





A propos de Josef Helie



Ses installations photographiques réconcilient le temps et l’espace avec poésie, en rendant au lieu les instants saisis. Josef parcourt le monde pour coller ses photos sur les murs des villes : Paris, New York, Montréal, Barcelone, Bordeaux, Toulouse…



La collection : https://josefhelie.com/collection/





A propos de Sorry Children



Sorry Children est un générateur d’excuses à donner à nos enfants pour leur avoir laissé une planète ravagée. C'est aussi et surtout un site qui explique les grands enjeux, à partir des données scientifiques et psychologiques et recense des centaines d'actions, individuelles et collectives à enclencher de suite... pour ne pas avoir à s'excuser.



Le site sorrychildren.com est développé par whyboOk, une association de loi 1901 indépendante et uniquement financée par la société civile, notamment en collaboration avec Pablo Servigne, collapsologue et Jean-Pierre Le Danff, écopsychologue.



Plus d'informations : https://sorrychildren.com