Numéro 2 européen sur le marché de l’hébergement touristique avec plus de 400 résidences, hôtels et appart‘hôtels, le Groupe Odalys accélère sa stratégie de diversification à l’international sur le segment des appart‘hôtels de centre-ville (Odalys City) en Afrique avec une première ouverture à Douala, fin 2022.



Développée en collaboration avec le Groupe Duval, actionnaire majoritaire du Groupe Odalys depuis 2001 et présent depuis 2015 en Afrique de l’Ouest francophone dans l'immobilier d'entreprise et commercial, cette première réalisation est conçue pour accueillir une clientèle affaires - locale et internationale - originaire de la région ou en provenance des pays voisins.



"Au Cameroun comme dans la majorité des pays d’Afrique subsaharienne, l’offre d’hébergement en appart’hôtel n’existe pas sur le marché et l’offre hôtelière existante est majoritairement haut de gamme et vieillissante", explique Frédéric Benand, Directeur du Développement du Groupe Odalys. "On observe également l’émergence d’une classe moyenne de plus en plus nombreuse à voyager dans les pays frontaliers, une clientèle en attente de structures d’hébergements offrant le confort et la liberté d’un appartement ainsi que les équipements et services d’un hôtel."





Avec Odalys City, un nouveau concept d’appart’hôtel de centre-ville sur le marché



Bénéficiant d’une situation privilégiée dans l’hyper centre-ville de Douala et d’une grande capacité d’hébergements en comparaison des structures existantes, ce premier appart’hôtel 4 étoiles de 130 clés proposera uniquement de grands appartements de 2 ou 3 pièces d’une superficie importante. Chaque hébergement sera doté d’une ou deux chambres séparées avec salle de bains, d’un espace bureau, d’un coin cuisine et d’une connexion Internet Wifi. L’établissement offrira également de véritables infrastructures hôtelières avec un restaurant, un rooftop, une piscine extérieure, un espace bien-être ainsi qu’une salle de séminaire pouvant accueillir plus de 100 personnes.



"Le Groupe Odalys est fier d’entamer cette nouvelle étape de son internationalisation et de s’implanter en Afrique dans le cadre d’une stratégie de développement long terme. Notre ambition est de s’inscrire de façon pérenne sur les territoires. D’autres réalisations sont d’ores et déjà en projet avec l’appui du Groupe Duval", déclare Laurent Dusollier, Directeur Général du Groupe Odalys.



Plus largement, le Groupe Odalys souhaite développer sa marque d’appart’hôtels de centre-ville Odalys City dans différents pays du continent. Avec deux autres ouvertures déjà programmées à Abidjan (Côte d’Ivoire) et Lomé (Togo) en partenariat avec son actionnaire le Groupe Duval, et plus de dix opportunités à l’étude au Sénégal, en Éthiopie ainsi qu’au Tchad et en Guinée, le Groupe Odalys se prépare à une internationalisation à rythme soutenu.





A propos du Groupe Odalys



En seulement 20 ans d’existence, le Groupe Odalys s’est hissé au second rang européen sur le marché de l’hébergement touristique et de loisirs. Chaque année, plus de deux millions de vacanciers posent leurs valises dans l’une des 400 résidences du Groupe Odalys en France et en Europe du sud. Ce succès repose sur une politique de développement soutenue ainsi qu’une stratégie de diversification sur le segment des résidences étudiantes (Odalys Campus) et des appart’hôtels de centre-ville (Odalys City) en France, mais aussi dans le reste de l’Europe et en Afrique. En 2018, le Groupe Odalys a réalisé un chiffre d’affaires de 250 M€.



