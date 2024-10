immobilier



Modernisons le métier d'agent immobilier



Après un passage à l’incubateur d’Euratechnologies pendant 4 mois, Foxim lance son site internet qui permettra aux clients d’économiser plusieurs milliers d’euros lors d’un achat ou d’une vente immobilière.





Dans l’intérêt des vendeurs et des acheteurs



Passer d’un système de commission à une tarification fixe et claire, c’est apporter sécurité et sérénité aux vendeurs de maisons et d’appartements. Finies les facturations abusives, finies les surprises en fin de vente. Les offres standard (1980€ TTC) et premium (4980€ TTC) proposées par Foxim s’adaptent aux besoins des clients et permettent de choisir son niveau d’accompagnement.





A propos de Foxim



Foxim est une start-up fondée par un jeune entrepreneur, Landry Dubroca et son père Pierre-Yves. Ensemble, ils désirent s'attaquer aux commissions des agences immobilières souvent jugées trop élevées en proposant deux offres à prix fixe :



- L'offre Standard à 1980 € TTC

- L'offre Premium à 4980 € TTC



L'objectif : faire économiser des milliers d'euros à leurs clients et les accompagner avec des services professionnels.





Plus d'informations : www.foxim.fr