environnement





Exclusivement des projets écoresponsables en totale transparence



Helios ne finance que des projets à visée écologique comme par exemple la reforestation, l’isolation thermique des bâtiments, les énergies renouvelables, l’économie circulaire ou le traitement des déchets. Elle s’adresse à tous ceux qui ne veulent pas que leur argent participe encore davantage à polluer la terre et à épuiser ses ressources.



Helios s'adresse à ceux qui veulent savoir à quoi est utilisée leur épargne et participer concrètement à la protection du climat. Elle repose donc sur un principe de totale transparence.





Aucun financement à des entreprises polluantes



Helios ne finance par conséquent aucune activité polluante ou dangereuse pour la biodiversité tels que la production d’énergies fossiles, l’élevage intensif ou la fabrication de pesticides et d’herbicides. Sa liste d’exclusion va bien au-delà des critères ESG, référence pour les investissements responsables. Là encore elle se veut totalement transparente. La liste des projets financés est consultable sur l’application mobile. Les mêmes services que dans les autres banques en ligne, l’éthique en plus.



Tous les services bancaires du quotidien

Helios propose aux utilisateurs une carte de paiement et tous les services bancaires du quotidien ainsi qu’un conseiller dédié accessible depuis une application mobile.

Maeva Courtois, Directrice générale d'Helios précise : “Les Français ont entre leurs mains un puissant bulletin de vote, leur carte bancaire, dont la plupart ignorent la portée. Notre mission avec Helios c’est de déconstruire le modèle bancaire pour mieux le reconstruire, avec nos clients, au bénéfice des enjeux environnementaux et sociaux de cette décennie.”



Sans nécessairement changer de banque et pour une offre unique à 6 euros/mois



Sans nécessairement changer de banque et pour une offre unique à 6 euros/mois les clients d’Helios peuvent ouvrir un compte courant, disposer d’une carte pour effectuer des retraits et des paiements et gérer leur compte depuis l’application mobile ou sur le site en ligne sécurisé. En revanche, à chaque paiement ils contribuent à l’émergence d’un monde plus durable et peuvent ainsi se sentir utiles et impliqués dans ce grand enjeu de notre époque.



A propos d' Helios

Fondée par 3 associés et ayant désormais dépassée les 10 000 pré-inscription, condition sine qua non de son existence, Helios devrait être lancée en fin d’année.



Société émission lancée entre Paris et Nantes en mars 2020, Helios a réuni 12 000 préincriptions sur son site helios.do avant son lancement. Helios est un nouveau modèle bancaire engagé, basé sur la transparence, qui oriente l'argent des Français vers des projets d'investissement respectueux de l'environnement.



La startup propose une carte de paiement, et tous les services bancaires du quotidien ainsi qu’un conseiller dédié accessible depuis une application mobile. Chaque euro investi est alloué à des projets concrets alignés avec la protection de la biodiversité et la réduction des émissions de gaz à effet de serre (tels que la mobilité durable ou le recyclage plastique), que les utilisateurs peuvent suivre directement dans l'application bancaire.





Andrei Tanascu - co-fondateur et Directeur Technique

Andrei a travaillé près de dix ans sur le développement d'applications mobiles pour plusieurs startups, et sur la sécurisation des infrastuctures bancaires notamment pour la Banque populaire et la Raiffeisenbank en Autriche . Andrei est diplômé de l'INSA Rennes.

Julia Ménayas - co-fondatrice et Directeur Général

Spécialisée dans la Fintech , Julia a travaillé pour différents fonds de capital innovation d'abord en Afrique du Sud, puis en France chez Bpifrance puis Alven Capital. Julia est diplômée d'HEC et SciencesPo.

Maeva Courtois - co-fondatrice et Présidente

Après plusieurs années en banque d'investissement, Maeva a créé le pôle de finance durable d'un fonds d'investissement français. Maeva est ingénieure en mathématiques, diplômée de l'INSA Rouen. Passionnée d'économie, elle est contributrice dans les Echos ou la Revue Banque et Stratégie.