Pour rappel, ce label vise à mettre en avant les restaurants qui luttent au quotidien contre le gaspillage alimentaire. Les clients pourront ainsi facilement identifier ces établissements "anti-gaspi" et faire un choix de consommation responsable.



Les restaurateurs qui le souhaitent peuvent s’engager dans la démarche de labellisation en découvrant les grands principes et les thématiques du label sur la page www.framheim.fr/label.



Dossier de presse disponible sur demande auprès de vincent.dantonel@framheim.fr





A propos de Framheim



Framheim est une start-up au statut d’Entreprise Sociale et Solidaire dont l’objectif est d’aider les restaurateurs à lutter contre le gaspillage alimentaire. Son nom est un clin d’œil au camp de base du premier explorateur à avoir atteint le Pôle Sud, le norvégien Roald Amundsen. Le logo de Framheim représente un des manchots qui peuplent ces terres australes, symbole des combats à mener pour sauvegarder la biodiversité de la planète.



La société Framheim a été créée en 2015. Ses fondateurs sont partis du constat que trop souvent, le problème du gaspillage alimentaire n’est abordé que sur sa phase finale ("que faire des quantités de déchets / que faire de ses poubelles"). Avec sa devise "le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas"®, la société Framheim, conseille les restaurateurs dans la lutte contre le gaspillage alimentaire en s’attachant à les aider à ne pas remplir leurs poubelles, plutôt qu’à leur dire comment les vider.



