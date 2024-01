immobilier







Champs d'étude du baromètre de l'OICR

Cette première édition du Baromètre se concentre sur la dimension énergétique du Smart Building en analysant les objectifs très ambitieux du Gouvernement. Elle présente un état des lieux détaillé du déploiement et des aides disponibles. L’OICR explore également les tendances émergentes qui façonnent l'avenir de l'immobilier.



L’analyse minutieuse des données pour le résidentiel et pour le tertiaire a permis de sélectionner les indicateurs pertinents et cohérents pour ce baromètre qui paraitra tous les ans. Il fournit ainsi des perspectives tangibles pour les acteurs du secteur, les investisseurs et les décideurs.

Les mesures du Gouvernement visant à la décarbonation du bâtiment prévoient un recours raisonné au numérique conformément aux décret Tertiaire, au décret BACS et au décret Thermostat. Elles légitiment les solutions connectées et interopérables permettant de suivre et diminuer les consommations d’énergie.

A retenir : Le baromètre 2024 montre que les objectifs d’équipement à 100% en systèmes de pilotage fonctionnels dans le neuf et la rénovation, fixés par le Gouvernement, seront difficilement atteignables d’ici 2027, notamment pour les 280.000 bâtiments tertiaires de taille moyenne (surface entre 1.000 et 5.000m2).



Côté résidentiel, la prise de conscience favorisée par les efforts de communication a enclenché une dynamique d’équipement en thermostat connecté alors que dans le tertiaire, en dehors des grands projets, les expertises et motivations semblent manquer.

Les experts indépendants qui ont analysés minutieusement les études et permis l'élaboration de ce baromètre sont issus de : AI Optimiz, BatiEtude, Equans, Gimelec, Idealys, Ignes, IMA Protect, Inffiniti, IXI Group, Kardham Digital, NT Conseil, Connecting Technology, Smart and Connective, Smart Building Alliance SBA, Smart Green Execution et Urmet.

Pour accéder à l'infographie du Baromètre 2024 de l'OICR; cliquez ici

A propos de l'Observatoire de l'Immobilier Connecté et Responsable (OICR)



L’OICR regroupe les organisations professionnelles et les entreprises spécialisées dans le domaine de l’immobilier connecté et soucieuses d’accompagner efficacement le développement de ce nouveau marché. L’association but non lucratif a pour ambition de devenir une plateforme de référence du bâtiment connecté en observant, en analysant et en mettant en place un certain nombre d'outils susceptibles d'accélérer l'émergence de bâtiments connectés et responsables pour tous. Les bâtiments de demain se dessinent : ils seront sobres, frugaux, collaboratifs et intégrés dans leur territoire grâce au numérique et aux compétences de tous les acteurs concernés.



https://observatoire-immobilier-connecte.org