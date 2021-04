immobilier



Marquer les esprits avec des objets commémoratifs personnalisés



Que ce soit pour une inauguration, une cérémonie de pose de 1ère Pierre ou le lancement d'un chantier, les objets commémoratifs personnalisés sont de plus en plus utilisés. Ils permettent de jouer la carte de la personnalisation et de remercier les principaux partenaires des projets : institutions, partenaires financiers, promoteurs et entreprises de construction.



La truelle et l'étui à parchemin sont de ces objets à la symbolique forte du secteur immobilier, qui peuvent être gravés au nom du chantier ou des intervenants.





Truelle commémorative et d'inauguration gravée



Le fabricant TGL Création propose des truelles en acier avec manche bois à personnaliser pour les cérémonies. Le marquage se fait sur l'aplat métallique et/ou sur le manche. Il est fait par gravure laser : cette technique accepte la gravure de logos, textes, motifs et dessins qui ne s'effaceront pas dans le temps.







Tube pour parchemin à sceller personnalisé



En complément des truelles gravées, TGL Création innove avec le tube inox à sceller dans le mur. Historiquement, on insérait dans une pierre d'angle un parchemin relatant les conditions et l'histoire de la création du bâtiment. Aujourd'hui cette tradition est perpétuée lors de la cérémonie de pose de première pierre.



L'entreprise TGL Création a donc imaginé un étui pour conserver le parchemin dans les meilleures conditions. Le matériau sélectionné est l'acier inox 316L, pour sa grande résistance à la corrosion. Les documents qu'il renferme seront conservés intacts, scellés dans le temps.



Élégant et solide, le tube pour parchemin à sceller peut être personnalisé sur les bouchons par gravure laser. On inscrit en général le nom du projet immobilier et la date de l'évènement. On peut également graver un logo, un motif ou un dessin.



La truelle et le tube pour parchemin font partie de la communication autour d'un chantier. Leur personnalisation permet de remercier les partenaires du projet avec un objet souvenir.



www.tglcreation.com