Située à Limoges, l'Atelier Serre Ancienne est spécialisé dans la conception et la restauration d'ouvrages d'exception, notamment des serres, des jardins d'hiver et d'autres structures en verre et acier. Fondé par le plasticien Guillaume Durost, la société employant 9 collaborateurs et pilote des projets dans toute la France ainsi que dans les pays limitrophes.





Exemple de réalisation : Le Kiosque Origami du Relais & Château la Chapelle Saint Martin à Nieul

L’idée de ce projet est née d'une rencontre entre le chef étoilé Gilles Dudognon du Relais & Château la Chapelle Saint Martin à Nieul et Guillaume Durost, plasticien à la tête de Serre Ancienne. De leur discussion est née l'envie de créer un espace où les convives pourraient profiter des délices du potager dans un cadre architecturalement remarquable. Inspiré des kiosques à musique du XIXème siècle, le Kiosque Origami présente une toiture en acier plié, telle une feuille d'origami, laissant pénétrer une douce lumière zénithale à travers sa verrière centrale.





Caractéristiques :

Surface : 145 m²

Dimensions : 17 m de long, 11 m de large, 4 m de haut

Matériaux : Toiture en acier thermolaqué blanc immaculé, verrière en verre feuilleté

Design : Toiture inspirée de l'art de l'origami, supportée par des pieds en acier élancés et finement découpés, thermolaqué dorés, verrière centrale permettant une luminosité zénithale

Année de réalisation 2021



Serre Ancienne : Une expertise au service du patrimoine



Avec 12 années d’expérience et une multitude de projets à son actif, l'atelier Serre Ancienne est devenu une référence dans la restauration et la création d’œuvres patrimoniales. Entre respect de la tradition et modernité des savoir faire, nos compagnons œuvrent avec passion pour donner vie à des projets emblématiques tels que :



• La reconstruction du jardin d'hiver de la maison natale de Charles de Gaulle à Lille

• La restitution de la verrière disparue de l'Orangerie du Château de Glaignes

• La restauration de la grande serre du Château de Savoye, soutenue par la Mission Bern à Villabon

Serre Ancienne sera présent au Salon du Patrimoine Culturel

au Carrousel du Louvre du 2 au 5 novembre 2023 - Stand 8B, salle Gabriel