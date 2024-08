Le problème

L'essentiel des transactions et locations immobilières débute par la consultation d'un site d'annonces immobilières dans lequel les photos des biens jouent un rôle primordial.



Peu séduisantes, les photos de biens vides réduisent les taux de clics et par conséquent les demandes de contacts ou de renseignements.





La solution : le virtual home staging



annonceplusefficace.com apporte une solution à ce problème en permettant d'habiller et de redécorer avec goût les photos de biens vides. De façon rapide, simple et peu onéreuse. Le client upload ses photos et dans un délai de trois jours il recoit les photos avec un aménagement virtuel de bon goût.





75% des biens utilisant ce procédé vendus en moins de 3 mois



En Espagne, une enquête réalisée en 2014 par Redfin révèle que 75% des biens utilisant ce procédé ont été vendus en moins de 3 mois. Pour 25% d’entre eux, la vente/négociation a même été finalisée en moins de 15 jours.

Pour les particuliers et les agences immobilières



Les services annonceplusefficace.com sont tout autant adaptés aux ventes qu'aux mises en location d'appartements non-meublés. L'objectif : que les utilisateurs vendent ou louent rapidement le bien concerné, au meilleur prix et sans effort ou investissement supplémentaire. Les agences immobilières quant à elles peuvent proposer la solution annonceplusefficace.com à leurs clients afin d'étoffer leur catalogue de services.





A partir de 45 €



La solution annonceplusefficace.com permet de faire la différence face à la multitude d’annonces immobilières à un prix sans commune mesure avec le coût d'un home staging réel. Ainsi, les tarifs démarrent à 45€ TTC et la prestation est livrée en 3 jours ouvrés.



A cela s'ajoute en option un service d'optimisation et de rédaction d'annonces immobilières.





Plus d'informations :



www.annonceplusefficace.com

www.facebook.com/annonceplusefficace

www.twitter.com/plusefficace