jeux







BiggestOfTheWorld.com permet ainsi à quiconque d’afficher et de partager sur tous les réseaux sociaux la taille de sa virilité puis de la faire évoluer à l'aide d'une série de mini jeux, avec classement par pays, par ville et podium à la clef.



Pour utiliser les services de BiggestOfTheWorld.com, rien de plus simple, il suffit de s'inscrire via son compte Facebook, et de renseigner la taille de son engin. A l'utilisateur d'évaluer (très arbitrairement) la taille à l'inscription. Il est ensuite possible de comparer avec ses amis Facebook et de créer des "clashs de bites" personnalisés en laissant libre court à son imagination : Mario ou Sonic, qui a la plus grosse ?





Mini jeux



Histoire de montrer à tous qui est le patron, plusieurs moyens sont à dispositions du membre de BiggestOfTheWorld.com pour faire augmenter la taille de son pénis numérique :

- La Roue de la bite : à faire tourner toute les 12h gratuitement en misant sur la chance pour gagner de précieux centimètres…ou en perdre ! Pour les nouveaux inscrits, vous bénéficiez pendant 3 jours d’une roue du débutant très avantageuse qui vous permet de rattraper le retard sur vos amis.



- Flappy Bite : jouer quand vous le souhaitez, plus vous avancez dans le jeu, plus vous gagnez des centimètres. 1cm de gagner si vous passez 10 tuyaux, le dernier record établi est de 160 tuyaux en une partie.



- Le partage : partager la taille de votre béquille avec vos amis pour gagner 20 centimètres. A n'utiliser qu'une fois par jour.



- Achat de centimètres : pour les plus pressés, des micros transactions pour agrandir son pénis. Il faut bien payer le serveur chez OVH…



Prix et classement



Accessoirement, des prix sont à gagner tous les mois dans plusieurs catégories. L'internaute qui a enregistré la plus forte évolution au court du mois d'octobre a vu ses efforts récompensés par un Iphone 6s.



Il y a également des médailles et des trophées à collectionner comme par exemple la médaille du partage pour celui qui affiche sa réussite sur les réseaux sociaux. Ou celle du clasheur lorsque l'on crée 5 clashs de bites cumulant chacun un minimum de 20 votes.





A propos de BiggestOfTheWorld.com



Le site BiggestOfTheWorld.com bénéficie d'un design et d'une ergonomie mobile au gout du jour grâce à son équipe spécialisée dans le développement web. Les outils de partage sont simples et réalisés de telle manière à ce que les textes et images partagés soient préconçus directement avec les informations de profil et taille du membre.



Plus d'informations : www.biggestoftheworld.com