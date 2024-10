inédite

Mr. Troove

Depuis 22 ans, les Webby Awards, décernés par l'International Academy of Digital Arts and Sciences, récompensent les meilleurs projets digitaux dans le monde. Mr. Troove ( mrtroove.com ) est nominé cette année dans la catégorie Games - Word & Trivia.Lancé en mai 2017, ce jeu en ligne publie régulièrement des tableaux qui mettent chacun en scène 10 références de films ou séries cultes. Par le biais d’une mécanique interactive, les internautes ont trois minutes pour les reconnaître et battre le score moyen des joueurs.compte déjà près de cinquante tableaux publiés pour 300 000 joueurs. Un rendez-vous que les amateurs de films et séries attendent un jeudi sur deux avec impatience.