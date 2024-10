mode-beaute

Présentées en avant-première lors d’une soirée événement à Versailles au Printemps 2017, devant plus de 600 invités et des médias internationaux, les nouvelles fragrances créées par Jean-Paul Guerlain avaient rencontré un accueil très favorable. Elles sont désormais en vente en ligne exclusivement, dans une toute première édition limitée ultra-luxe®. Uniquement en concentration Parfum, elles sont présentées dans des coffrets en bois laqués en noir, blanc et acajou.



"Chacun de mes nouveaux parfums a un lien direct avec mon histoire, un souvenir personnel et mon métier de créateur de parfums que j’exerce maintenant depuis plus de 60 ans. C’est un vrai bonheur pour moi de pouvoir proposer mes nouvelles créations aux nouvelles générations. Plus que jamais, j’ai voulu inscrire mon travail et mon savoir-faire dans l’excellence de la haute parfumerie française.", déclare Jean-Paul Guerlain.





Les parfums sont en vente exclusivement par Internet sur le site M.E.C : "Après plus de deux années de collaboration étroite et passionnante avec Monsieur Guerlain, c’est un honneur et un privilège de présenter aujourd’hui à une clientèle française et internationale exigeante, quatre nouveaux parfums, à la fois modernes et exclusifs.", ajoute Stéphane Laffont-Réveilhac, Président de M.E.C - My Exclusive Collection.Les parfums sont en vente exclusivement par Internet sur le site M.E.C : www.myexclusivecollection.com

Quatre parfums exclusifs et inédits

Bouquet de Palmyre - Parfum pour Femme

Fasciné par l’Orient et la peinture orientaliste, Jean-Paul Guerlain y a toujours puisé une inspiration profonde pour la création de ses parfums. Bouquet de Palmyre rend hommage à la merveilleuse cité antique immortalisée au patrimoine mondial de l’humanité. Avec Palmyre, verte oasis parmi les sables de Syrie, surgissent les aventureux voyageurs et les lentes caravanes transportant de précieuses essences levantines. Le mariage de la tagète, de la camomille bleue et du géranium d’Égypte, enrichi de myrte de Tunisie et d’absolu de rose de Turquie, apporte à ce parfum une sensualité et une chaleur à la fois voluptueuses et mystiques. Ce bouquet débordant s’affirme comme un vibrant hommage à la féminité qu’il exalte pleinement.

Notes de Tête : Tagète d’Égypte, Orange du Brésil, Cardamone du Guatemala, Safran de Syrie

Notes de Cœur : Rose de Turquie, Myrte de Tunisie, Encens de Somalie, Géranium d’Égypte

Notes de Fond : Vétiver d'Haïti, Patchouli d'Indonésie, Camomille Bleue d’Égypte, Foin de France

Calice des Fleurs - Parfum pour Femme

C’est dans les charmes de la poésie, autre muse de Jean-Paul Guerlain, que se trouve l’inspiration de Calice des Fleurs. Le nom de ce parfum a surgi au détour des rimes du poème d’Alfred de Musset, "Lucie", que le parfumeur chérit tout particulièrement. Amoureux des lettres et de la littérature, il songe à s’orienter plus tard vers elles. Mais, à seize ans, il compose son premier parfum, et ce sera finalement avec les senteurs et leurs fascinants sentiers qu’il écrira désormais sa propre destinée. Calice des fleurs est un poème d’amour, un hommage à la beauté féminine qui enchante les sens tout comme un mot parfois ravit le cœur et l’esprit. Des effluves enivrants débordent du flacon en séduisants accords où les notes délicieuses du Galbanum d’Iran, du Jasmin d’Égypte et de la fève Tonka mariée en fond à l’Ylang Ylang, dévoilent une ode à la Femme magnifiquement harmonieuse et passionnée.

Notes de Tête : Galbanum d'Iran, Tagète d’Égypte, Mandarine jaune d'Italie, Bergamote d'Italie

Notes de Cœur : Jasmin d’Égypte, Mimosa d'Inde, Sauge Sclarée Russe, Rose

Notes de Fond : Encens de Somalie, Ylang Ylang des Comores, Fève Tonka du Brésil

Aqua Vallis - Parfum Mixte

Aqua Vallis, littéralement l’Eau de la Vallée célèbre le lieu verdoyant, fleuri et vallonné où Jean-Paul Guerlain est né. Propriété de la famille dans les Yvelines depuis 1867, la Vallée est un jardin d’Éden dans lequel le parfumeur cultive de nombreuses fleurs et plantes rapportées de ses périples au bout du monde, et où il élève ses chevaux favoris. En mêlant ses souvenirs d’enfant à ses mémoires de voyageur, Jean-Paul Guerlain déploie la partition d’Aqua Vallis comme une mélodie qui résonne de tons chauds de cardamome, d’accents poivrés de baies roses et de notes de mandarines rayonnantes. L’encens de Somalie s’y équilibre avec la candeur de la rose, la force du patchouli s’unit avec la sensualité de la vanille. Parfum aussi bien masculin que féminin, Aqua Vallis est élaboré comme un rêve serein par le parfumeur-créateur qui insuffle dans ce flacon la maturité élégante de son expérience unique peuplée de réminiscences harmonieuses.

Notes de Tête : Mandarine Jaune d'Italie, Baie Rose de Madagascar, Cardamome du Guatemala

Notes de Cœur : Encens de Somalie, Poivre noir de Madagascar, Rose

Notes de Fond : Patchouli d'Indonésie, Labdanum d'Espagne, Musc, Vanille





Acapulco - Parfum pour Homme

Acapulco, mythique ville du Mexique aux prises avec le Pacifique, est aussi le nom de l’un des chevaux favoris de Jean-Paul Guerlain. Cavalier émérite, le maître-parfumeur perpétue dans ce parfum puissant son admiration et son attachement profond pour l’univers équestre et son élégance exquise. Vanille et clou de girofle épicé en tête, caresse d’amande veloutée en cœur, bois d’ambre et de cèdre en fond avec une note subtile et sensuelle apportée par le musc, Acapulco est un accord de caractère, épique, qui rend hommage avec noblesse à l’homme moderne, ardent et dynamique.

Notes de Tête : Vanille, Clou de Girofle

Notes de Cœur : Amande, Fleur d'oranger

Notes de Fond : Musc, Fève Tonka, Cèdre, Ambre

A propos de Jean-Paul Guerlain

Né à Paris en janvier 1937, Jean-Paul Guerlain voulait devenir professeur de lettres. Il fait alors ses études au lycée Condorcet de Paris, mais affecté par des problèmes de vue, il se tourne très vite vers la parfumerie.

Formé au métier de "Nez" auprès de son grand-père, Jacques Guerlain, alors âgé de plus de 75 ans, il ne tarde pas à devenir un expert. En 1955, il rejoint l'entreprise familiale où il est stagiaire-apprenti durant quelques années avant de devenir le 5ème Nez-créateur de parfums de la célèbre maison éponyme.

Capable de reconnaître plus de trois mille nuances olfactives, il fut le créateur de parfums parmi les plus célèbres. Ainsi, pendant plus de 60 ans, il crée plus de quarante-cinq parfums de renommée internationale.

Passionné par les chevaux, Jean-Paul Guerlain a également été un cavalier renommé de dressage. Participant de nombreuses fois au championnat de France, il a été membre de l'équipe internationale et en particulier lors des Championnats du Monde de dressage de Copenhague en 1974. Il a longtemps continué à monter en compétition à côté de ses activités professionnelles, et a entraîné de nombreux cavaliers.

Jean-Paul Guerlain est également collectionneur d’art, passionné par la peinture orientaliste et la poésie. Il est également le Président d’Honneur de la société M.E.C - My Exclusive Collection.

A propos de M.E.C - My Exclusive Collection

M.E.C - My Exclusive Collection est une société française créée en 2015, située sur les Champs-Elysées à Paris, la plus belle et la plus prestigieuse avenue du Monde. Notre atelier est un véritable écrin dans lequel sont imaginés les produits et les fragrances d'exception que nous proposons à nos clients.

M.E.C - My Exclusive Collection est spécialisée dans la parfumerie, les cosmétiques et les soins bio, les produits exclusifs ultra-luxe® destinés à une clientèle française et internationale très exigeante.

M.E.C - My Exclusive Collection est le fruit de la rencontre entre passionnés par l’élégance, la culture et le luxe français. La société collabore ainsi étroitement avec différents artistes, designers et créateurs, tous reconnus dans leur domaine d'excellence.

Véritables rencontres entre artistes et passionnés, nos collaborations artistiques sont autant de passerelles entre les savoir-faire, la culture et les arts, dont les synergies permettent l'élaboration d'œuvres communes uniques et une expérience personnelle toute particulière pour nos clients.

M.E.C - My Exclusive Collection est animée et dirigée par son Président, Stéphane Laffont-Réveilhac. Avec ses Associés et son équipe, ils sont portés par le désir de réaliser un rêve commun : proposer à une clientèle exigeante des produits d’exception, exclusifs et uniques, dans la plus pure tradition de l’excellence française en matière de produits ultra-luxe®.