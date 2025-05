jeux

IMPROO - L’impro qui fait rire tout le monde



C’est sur les transats du Bonnotte Club, leur guinguette à Noirmoutier, que Paul et Baptiste Gobilliard rencontrent Valentin Daubresse et Tancrède Lecasble, fondateurs de Bakakou (à qui l’on doit le phénomène Monique, vendu à plus de 200 000 exemplaires). De cette rencontre naît IMPROO, un jeu à leur image : spontané, drôle et joyeusement foutraque.



Le principe : Une situation absurde + une émotion imposée = une impro inoubliable.



Exemple : Vous êtes pilote d’avion, vous vous êtes trompé de pays… annoncez-le à vos passagers avec enthousiasme !

Chacun improvise avec une émotion différente, pendant qu’un juge tente de deviner laquelle. Simple, efficace, hilarant.







4 à 8 joueurs / 20 min / 14,99 €

Auteurs : Paul & Baptiste Gobilliard

LA SCOPETTE - Simple, rapide, addictif



Dans La Scopette, tout se joue en 15 minutes. Videz la table, combinez les bons symboles, bluffez… et surtout, gardez un œil sur votre couleur secrète pour rafler un max de points.



Accessible et rythmé, ce jeu de cartes moderne remet au goût du jour les plaisirs du jeu de levées. Parfait pour l’apéro, les vacances ou une revanche express entre deux plats.







2 à 6 joueurs / 15 min / 14,99 €

Auteurs : Monique & Bernard

Bakakou, l’éditeur qui joue sérieusement avec le fun



Associés de longue date dans la production audiovisuelle, Valentin et Tancrède voient leur activité brutalement stoppée par le confinement. Mais pas question de rester les bras croisés : leur créativité, elle, est restée intacte.



Ils lancent alors Bakakou, une maison d’édition à leur image : libre, joyeuse et tournée vers le jeu sous toutes ses formes. Depuis, les succès s’enchaînent – Monique, Bernard, Nicole, Moka, NitroNitro – et plus de 500 000 boîtes ont déjà trouvé preneur.

Objectif 2025 : franchir le million de ventes grâce à une nouvelle vague de jeux aussi drôles qu’efficaces. Parmi eux : Monique en Image et Mémozistoire, deux titres très attendus pour la fin d’année.



Plus d'informations : https://www.bakakou.fr