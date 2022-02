jeux



8 cockpits futuristes de Gaming immersifs

8 cockpits futuristes de Gaming immersifs dédiés à l’eSport pour jouer à tous les best-sellers comme League of Legend, Word of Warcraft, FIFA, Apex Legend et bien d’autres, avec un matériel de pointe, où tous les accessoires sont fournis et inclus dans l’offre. Le tout à partir de 1,5€/h.



Entièrement autonome, la boutique est ouverte 24/7, et uniquement réservable en ligne au 71 rue de Saussure dans le 17e, à 200m du Métro Pont Cardinet.





"Nous souhaitions avoir des tarifs volontairement agressifs, afin que les ados et plus grands, puissent bénéficier d’un matériel incroyable, à tous petits prix, qu’ils ne pourraient pas s’offrir à la maison. C’est un lieu réservé aux joueurs professionnels, aux gamers, mais aussi à tout type de joueurs qui partagent la même passion. Nous voulons démocratiser la pratique de l’eSport au cœur d’arrondissements de Paris où il y a peu d’offres de loisir, par exemple pour les anniversaires d’enfants entre 13 et 20 ans", précise Ralph Feingold, le fondateur de eSportBox.



Cockpit de Gaming



Objectif : implanter 16 eSportBox en France sur les 12 prochains mois

eSportBox n’en est qu’à ses débuts, puisque la jeune startup prévoit d’ouvrir en propre et en franchise, pas moins de 16 eSportBox complétement automatisées sur toute la France dans les 12 prochains mois, que ce soit en boutique, ou corner dans les centres commerciaux et gares.



L’objectif est de devenir la nouvelle borne d’arcade 2.0 des années 2020. Une application verra le jour au deuxième semestre 2022, où il suffira de débloquer sa session de Gaming instantanément en scannant un QR code…comme les trottinettes et les vélos.





Réserver sa session de Gaming en ligne



En attendant, il suffit de se rendre sur esportbox.co et de réserver sa session de Gaming en ligne. Le site permet de partager le coût avec ses ami(e)s, de modifier ou d’annuler la session réservée en 2 clics. Et même de réserver un coach ou un animateur pour ambiancer de folles parties…



www.esportbox.co