Des illustrations conceptuelles et des ébauches des développeurs encore jamais dévoilées

L'exposition multimédia mettra en lumière différents aspects du monde fantastique du jeu vidéo primé aux histoires et paysages variés. Genshin Impact présente un grand nombre de créatures uniques adaptées à leur habitat, plus de 60 compagnons de voyage jouables, 14 bandes originales ainsi que des histoires et œuvres d'art de fans;



Les visiteurs pourront découvrir des illustrations conceptuelles et des ébauches des développeurs encore jamais dévoilées, de la musique interprétée par des musiciens de talent ainsi que diverses œuvres réalisées par des fans.





Genshin Impact : une aventure épique en monde ouvert



Genshin Impact est un jeu de rôle et d'aventure en monde ouvert créé par HoYoverse qui vous emmène en Teyvat, un continent aux paysages époustouflants. Le joueur incarne un voyageur ou une voyageuse d'un autre monde à la recherche de sa famille. Le jeu est classé PEGI 12 et les joueurs peuvent continuer leur aventure sur PlayStation®5, PlayStation®4, PC, Android et iOS grâce à la fonctionnalité de synchronisation de la progression de jeu multiplateforme.





La réalisation dévoilée pour la première fois au public

La réalisation de ce jeu au succès mondial sera présentée pour la première fois au public, avec des anecdotes inédites sur les coulisses et la reconstitution grandeur nature de certaines des scènes les plus emblématiques du jeu. Un modèle 3D de 14 m² de la carte complète du jeu avec les quatre nations de Teyvat officiellement dévoilées accueillera les visiteurs à l'entrée.



Des détails sur la conception de Yun Jin et Xiao, deux des personnages les plus populaires du jeu, seront présentés avec des ébauches originales et des anecdotes des développeurs encore jamais révélées au public.





Plongée dans l'univers musical du jeu



Grâce à une collection de musique symphonique incorporant des éléments de différentes cultures, les bandes originales plongeront davantage les visiteurs dans un monde fantastique aux nations, histoires et personnages divers qui forment le langage musical unique de Genshin Impact.





Le fan art à l'honneur

La communauté inclusive et dynamique de Genshin Impact est une autre pierre angulaire de la croissance constante du jeu depuis sa sortie en septembre 2020. Une collection d'œuvres de fans et d'histoires de joueurs constitueront une partie importante de l'exposition. Des œuvres d'art, des objets artisanaux et diverses créations de fans, dont les dernières œuvres du talentueux duo d'artistes français ZIM&ZOU, seront présentés comme symboles des souvenirs, des liens et de la passion partagés par la communauté globale de Genshin Impact.

L'exposition

Gratuite

Ouverte tous les jours de 9 h 00 à 20 h 00 du 3 au 10 janvier.

Convient à un public de tous âges.

Plus de détails et de surprises seront révélés ultérieurement.

L'exposition accueillera tous les visiteurs, mais ceux qui se seront préinscrits en ligne recevront des billets commémoratifs , qui seront distribués sur base du premier arrivé, premier servi. Les préinscriptions débuteront le 22 décembre UTC+1. Suivez @GenshinImpact sur Twitter et Facebook pour plus de mises à jour et d'informations.

À propos de Genshin Impact

Genshin Impact est un jeu vidéo de type action-RPG développé par miHoYo, sorti en 2020 sur PlayStation 4, Windows, Android et iOS puis en 2021 sur PlayStation 5.



https://genshin.hoyoverse.com/fr

À propos de HoYoverse



HoYoverse est une nouvelle marque tournée vers l'avenir qui vise à créer une expérience immersive dans un monde virtuel pour les joueurs à travers le monde grâce à une variété de services de divertissements. La marque propose aux fans et utilisateurs des jeux populaires comme Genshin Impact, Honkai Impact 3rd, Honkai : Star Rail et Tears of Themis.

HoYoverse a créé une large gamme de contenu de divertissement comme le personnage virtuel Lumi et l'application de fonds d'écran dynamiques N0va Desktop, des animés, des mangas, de la musique ou encore des light novels. HoYoverse s'engage dans la recherche et le développement technologique, l'exploration de technologies de pointe et ses fonctions d'édition grâce à ses bureaux installés à Montréal, Los Angeles, Singapour, Tokyo et Séoul.