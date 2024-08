jeux







Un missile d’essai nord-coréen touche le sol américain : jouez l’opposition américaine et tentez d’empêcher le déclenchement d’un conflit mondial.



La société Spacex a déjà planifié son voyage vers Mars : à la tête d’une grande agence spatiale, lancez un grand programme ambitieux pour devenir la première nation à envoyer des humains sur la planète rouge.

Alerte terroriste : recherchez le chef d’une organisation terroriste et démantelez sa cellule avant le déclenchement de l’attentat.

L’Edition 2018 comprend la mise à jour des données au 1er janvier 2018, de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux scénarios d’actualité, notamment :

- La gestion des programmes spatiaux comprenant la construction de base de lancement, la création d’un consortium d’agences spatiales, le développement de la recherche spatiale, la formation d’astronautes, le lancement de satellite, l’assemblage de station spatiale, la découverte de nouvelles vies extraterrestres…



- L a cybersécurité, avec la mise en œuvre de moyens de protection contre les cyberattaques, la possibilité d’influer sur des élections à l’étranger, le blocage d’infrastructures stratégiques…



- L a lutte contre le terrorisme incluant la création et la surveillance d’un fichier de terroristes présumés...



- L e développement de l’accès internet avec le lancement de plan de construction d’infrastructures (ADSL, 4G, haut débit, téléphonie mobile)



Power & Revolution Edition 2018 présenté au Palais de Tokyo



Dans le cadre de l’exposition "L’ennemi de nom ennemi" de l’artiste franco-algérien Neïl Beloufa, au Palais de Tokyo à Paris du 15 Février au 13 Mai 2018, le jeu dans sa version 2018 sera présenté et utilisable par le public.





A propos de Power & Revolution



Power & Revolution, Geopolitical Simulator 4, est une simulation de notre monde actuel qui reproduit son fonctionnement de manière approfondie et ce dans de très nombreux domaines : économique, politique, militaire, social, financier, environnemental, énergétique, transports…



Tous les pays du monde sont représentés avec leurs variables et leur fonctionnement propres. Les moteurs de calculs et de scénarios comprennent plus de 100.000 données, 15000 textes et 10 heures de dialogues enregistrés. Une carte en 3D du monde détaillée et animée, avec toutes les frontières, les régions et les lieux importants et stratégiques du monde, sert de support aux joueurs.



Le jeu regroupe des phases de gestion économique, de commerce, de wargame, de construction, d'espionnage, de simulation, d'influences et de manipulation politiques.



Le joueur peut opter pour la gestion d'un seul pays, ou pour celle de plusieurs nations simultanément et élaborer des stratégies collaboratives pour changer le destin du monde. Les parties sont paramétrables dans de nombreux domaines : degré d'activité des organisations terroristes, probabilités de catastrophes naturelles, réactivité des peuples, déclenchement des guerres.



Le joueur peut choisir d'incarner un chef de l'état ou un chef de l'opposition politique.



Informations techniques :



Produit : 2018 Edition add-on pour Power & Revolution - Geopolitical Simulator 4

Plateforme : PC Windos, MacOSX Prix public conseillé : 19.95 € Développeur, éditeur et distributeur : Eversim Des versions d’évaluations sont disponibles pour la presse et les médias.

Liens :



Description de l’add-on 2018 Edition : www.power-and-revolution.com/store_p18.php?langue=fr

Bande-annonce de Power & Revolution : www.power-and-revolution.com/multimedia.php

Description de Power & Revolution : www.power-and-revolution.com/presentation.php

Site de la société Eversim : www.eversim.com

Exposition au Palais de Tokiy: www.palaisdetokyo.com/fr/evenement/neil-beloufa-0

A propos d'Eversim



Eversim, société française créée en 2004, est spécialisée dans le développement de jeux de simulation en réseau et en univers persistant. Les applications développés par Eversim sont également utilisés dans le "serious gaming" par divers organismes tel que l'OTAN ou l'EDF (dept Risques Industriels) par exemple, dans le cadre de la formation et de la simulation de crise ainsi que pour l'enseignement de la politique et de la diplomatie.